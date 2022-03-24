В столице пройдет краеведческий онлайн-диктант «Московский код»

На портале «Узнай Москву» с 16 по 22 апреля 2022 года состоится пятый краеведческий диктант «Московский код». Он предполагает 20 вопросов об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях.

«Краеведческий диктант приурочен к Дням исторического и культурного наследия. Тех, кто ответит на наибольшее количество вопросов, ждут памятные призы: книги об архитектуре, билеты в столичные театры и музеи. С 2020 года в диктантах «Московский код» приняли участие свыше 11 тысяч человек», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В этом году впервые свои вопросы для диктанта могут прислать жители столицы. Сделать это можно до 1 апреля, отправив письмо на электронную почту: um.info@mos.ru. В теме письма нужно указать «Московский код». Вопрос должен содержать преамбулу, формулировку, четыре варианта ответа, краткую расшифровку правильного варианта, а также ссылки на архивные источники.

Чтобы потренироваться, можно ответить на вопросы краеведческих диктантов прошлых лет. Их можно найти на портале «Узнай Москву» в разделе «Квесты».

Краеведческий диктант проводит Департамент культурного наследия при поддержке Мосгордумы и Общественной палаты города Москвы.

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