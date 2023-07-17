В сети вышел новый документальный фильм проекта «Новый мир», посвещенный Индии

Сколько «-вудов» насчитывает индийский кинематограф, почему в Индии может сформироваться новая каста и как пересадка сердца может изменить культуру человека – ответы на эти вопросы вы найдете в новом эпизоде документального проекта LIFE DOC «Новый мир». Серия уже доступна на площадках Youtube, Вконтакте, Rutube и в Одноклассниках.

В съемках нового эпизода приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, молодая актриса из Подмосковья, которая уехала в Мумбаи покорять Болливуд, исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии и другие эксперты. Создатели проекта показали Индию с разных сторон: в выпуске зрители узнают о канонах индийского кино, о чайных плантациях, о преимуществах индийской трансплантологии и загадках медицины, неподвластных человеческому пониманию.

Цель проекта «Новый мир» — рассказать интересные и яркие истории, которые позволят по-новому взглянуть на отношения России и других стран. Команда «Нового мира» отправилась в кругосветное путешествие, чтобы показать, как бизнес-корпорации, политические союзы, культурные сообщества и простая человеческая дружба объединяют россиян с жителями Китая, Индии, Беларуси, Бразилии, Сербии и ЮАР. Первая серия уже собрала 16 тысяч просмотров на YouTube. До ноября 2023 года ожидается выход еще трех эпизодов – о Китае, Белоруссии и Сербии.

Выпуск фильма состоялся благодаря поддержке Института развития интернета (ИРИ).

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