Более сорока лет песни группы «Кино» остаются актуальными уже для нескольких поколений меломанов. И, конечно, им по душе придется творчество Петра Погодаева, которого стилистически и вокально можно считать последователем заданных лидером коллектива Виктором Цоем традиций. Они очень похожи и голосом, и манерой исполнения.

Новая песня Петра Погодаева называется «Из огня». Стилистически он отходит от многих элементов русского рока, добавляя «электронности» и хитовости звучанию. Но поскольку молодой музыкант родился в Якутии в семье потомственных оленеводов, то использовал в начале композиции и этнические мотивы. Кажется, что тут слышишь и традиционное горловое пение, и инструменты, используемые в традиционной музыке северных народов - металлический варган, якутскую скрипку и шаманский бубен. Обращают на себя внимание особой лиризм и образность новой композиции.

Она выходит в свет в то время, когда «осенние краски, смешались, как в песне». А справиться с возможной осенней хандрой просто: «И если мы падаем в бездну, то стоит раскрыть парашют, ведь только в полете не тесно, и там, где нас любят и ждут». О том, как взять и найти себя говорится в этой песне.

Петр Погодаев своей композицией погружает слушателей в близкий, любимый и понятный каждому звук. Ностальгия! Вероятно, так бы сегодня мог звучать и сам Виктор Цой. Именно поэтому в свое время Петра пригласили исполнить все вокальные партии лидера группы «Кино» в фильме «Лето». И этот саундтрек в итоге завоевал Золотую пальмовую ветвь в номинации на Каннском кинофестивале. Проникновенность и драматизм голоса П. Погодаева творят чудеса – кажется, что песня «Из огня» проникает в самое сердце. И зовет в полет.

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