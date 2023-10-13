Петр Погодаев — не новый Цой. Он — простой талантливый парень из Якутии с миссией стать народным артистом который близок и понятен людям. П. Погодаев утверждает, что совсем не похож на Цоя, хотя его часто просят спеть песни группы «Кино» на концертах. Благодаря похожему типажу и голосу, Петр исполнил песни Цоя в фильме «Лето».

Музыкант развивает собственное творчество. Пишет авторские песни, в которых соединяет текст с глубоким смыслом и музыку в стиле рока и поп-рока. Песни Петра отражают его мысли без фальши и побуждают слушателей понимать их и быть на одной волне с автором.

Петр Погодаев — из тех артистов, кто не любит много внимания публики. Он молчалив, скуп на слова и считает себя интровертом. Но вкладывает всю свою душу в песни. Поэтому его музыка вызывает притяжение и неподдельные переживания. В каком-то смысле его песни полны магии.

И главное, Петр Погодаев простой парень — не выдумывает образов и не играет кого-то, а показывает себя таким, какой он есть.

Немного угрюмый и нелюдимый, что для слушателей еще больше подчеркивает его схожесть с Цоем. Петр предпочитает лаконичность образа и черный цвет. Но несмотря на таинственность и загадочность, он остается положительным персонажем, которому веришь и тянешься.

Публикуется по материалам сайта petrpogodaev.ru.

1. «Из огня» – Петр Погодаев представил новую песню для поклонников группы «Кино». 2023

Visited 1 times, 1 visit(s) today