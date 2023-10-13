В сети состоялась громкая музыкальная премьера: «Позже» — новый стильный трек от российского исполнителя МОНТЭ о важности диалога между влюбленными.

Благодаря самобытной манере подачи голоса и красивым рифмам «Позже» создает неповторимый вайб, а ритмичная музыка невольно заставляет слушателя двигаться в такт мелодии. Новинка, в свою очередь, обнажает всю суть отношений между мужчиной и женщиной и учит тому, что в паре нужно уметь разговаривать и делиться личными переживаниями с партнером.

Основной посыл трека «Позже» заключается в том, что молодым людям стоит быть внимательнее к избранницам и ко всем «мелочам», стремиться защищать любимых, закрывая их собственной спиной от всех бед, и просто любить, искренне и без остатка. Открытое общение и душевные разговоры — неважно, сейчас или позже… только не молчите.

«Ты можешь сказать это позже,

Пусть это будет сложно,

Расслабь себя, пускай тревожно,

Ведь ты других дороже…»

МОНТЭ — талантливый исполнитель и артист музыкального лейбла Rocket Record, создающий уникальные треки в стиле jersey. Сочетание поп-жанра, элементов хип-хопа и клубной электронной музыки рождает совершенно новое звучание, а четкие рифмы и чувственный вокал артиста придают его работам особую эмоциональность. Среди популярных треков МОНТЭ — композиции «Оставь», «Без сил» и «Первый поцелуй», «Остаться», а также динамичный трек «Ma Lova» в дуэте с исполнителем Sasha Stone.

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