1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Издание «За рубежом» и РАНХиГС объявили состав судейской коллегии международной премии «Игрок 11+»

Более 11 тысяч открыток прислали в Музей Победы участники конкурса «Защитники Отечества. Победа в единстве»

«Главные детские песни 5.0»: Музей Победы анонсировал имена авторов, чьи песни войдут в новый музыкальный альбом

Алиса Лобанова и бренд «Нева» поддержали проект «Женщины-герои: опора на искусство» арт-кластера «Таврида»

Актёр сериала «Великолепная Пятёрка» написал песню для своего героя

В Театре им. Гоголя наградили победителей II Фестиваля студенческих спектаклей «Первый план»

Фольклорный ИИ-ремикс «Бутырки» собирает миллионы прослушиваний

Издание «За рубежом» и РАНХиГС объявили состав судейской коллегии международной премии «Игрок 11+»

Фото предоставлено пресс-службой Евразийской медиагруппы

Издание «За рубежом» (входит в Евразийскую медиагруппу) и Факультет гостеприимства и индустрии спорта Института управления РАНХиГС сформировали судейскую коллегию международной премии «Игрок 11+» за вклад в развитие футбольной индустрии.

В жюри вошли представители профессионального футбола, спортивные журналисты, исследователи индустрии и эксперты в области спортивного менеджмента из России, стран СНГ, Латинской Америки и Китая. Такой состав позволяет оценивать номинантов не только по спортивным достижениям, но и по вкладу в развитие клубов, лиг и футбольной индустрии в целом.

Судейская коллегия: глобальный взгляд на развитие футбола

Судейская коллегия премии «Игрок 11+» объединила управленческий опыт в профессиональном футболе, глубокое понимание медийной и культурной специфики игры в разных регионах мира и научно-аналитический подход к оценке индустрии.

«Футбол — игра коллективная. Но я люблю его за яркие индивидуальности. Пеле, Марадона, Роналдиньо, Месси, Роналду превратили футбол в зрелище», — рассказал казахстанский футбольный журналист, автор популярного блога «Министерство футбола» Марат Исабаев. Он добавил, что глобальная футбольная карта остаётся неравномерной: «Думаю, недооценённым остаётся африканский континент. Там есть перспективы, возможно, будущее мирового футбола на несколько ближайших десятилетий».

Спортивный обозреватель Лоренсо де Чосика, работающий для испаноязычной аудитории Латинской Америки и Европы, подчеркнул уникальность латиноамериканской футбольной культуры: «Латинская Америка демонстрирует более романтичный футбол, для красоты, любят обводить с финтами, не всегда торопиться. Красота прежде всего. Возможность показать спектакль!». При этом он обратил внимание на важность развития новых профессиональных компетенций: «Необходимо вырастить профессионалов, которые будут качественно работать с системой VAR, это то, где сейчас не хватает новой школы специалистов, готовых работать беспристрастно. По-прежнему мы сталкиваемся с несовершенством судейской системы, несмотря на внедрения новых технологий».

Декан Факультета гостеприимства и индустрии спорта Президентской академии Мария Белякова акцентировала внимание на устойчивом развитии футбольной индустрии: «Для меня очень важно, чтобы любая спортивная организация демонстрировала положительный экономический эффект, чтобы за каждым успехом мы видели не только талант футболистов, но и слаженный менеджмент всего клуба, который привёл к этому результату. Сегодняшний футбол местами очень перегрет, и не хочется, чтобы это был мыльный пузырь, который может лопнуть. В погоне за просмотрами и трофеями любой клуб должен демонстрировать экономическую стабильность. Именно на это хочется обратить экспертное внимание».

Таким образом, судейская коллегия «Игрок 11+» призвана рассматривать номинантов комплексно — как ключевых фигур, формирующих облик современного футбола: от яркой игры на поле до влияния на экономику и устойчивость индустрии.

Что такое премия «Игрок 11+»

Международная награда «Игрок 11+» была учреждена изданием «За рубежом» и Президентской академией РАНХиГС в год 95‑летия журнала «За рубежом» и 25‑летия Евразийской медиагруппы. Премия призвана отмечать граждан разных стран, внёсших значимый вклад в развитие футбольной индустрии и популяризацию футбола в мире. Лауреатам вручается уникальная статуэтка, созданная специально для этой награды.

Экспертное сопровождение премии обеспечивает Факультет гостеприимства и индустрии спорта Института управления РАНХиГС, медиаподдержку — издание «За рубежом» и Евразийская медиагруппа.

Ключевые даты и связь с чемпионатом мира

Шорт-лист международной премии «Игрок 11+» будет объявлен в апреле 2026 года.

Имя первого лауреата станет известно накануне чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир впервые в истории будет организован одновременно в трёх государствах, матчи пройдут на 16 стадионах в 16 городах.

«В год, когда футбол готовится к новому этапу своей истории на чемпионате мира 2026 года, премия «Игрок 11+» призвана напомнить: облик игры определяют люди, которые ежедневно развивают индустрию, делают её честнее, устойчивее и интереснее для миллионов болельщиков по всему миру», — отметил генеральный директор Евразийской медиагруппы, член Международной редакционной коллегии «За рубежом», кандидат философских наук Сергей Деменский.

Полный состав судейской коллегии премии «Игрок 11+»

  • Дмитрий Александрович Адисман — генеральный директор футбольного клуба «Пахтакор» (Узбекистан), председатель Специальной Олимпиады Узбекистана.
  • Лоренсо де Чосика (Lorenzo de Chosica) — спортивный журналист, ведущий футбольных программ для испаноязычной аудитории Латинской Америки и Европы.
  • Марат Шакенович Исабаев — футбольный журналист, один из ведущих спортивных обозревателей Республики Казахстан, автор блога «Министерство футбола».
  • Цзинь Баймин (Jin Baiming) — генеральный директор Шеньянского центра исследований в области футбольной индустрии (КНР).
  • Мария Юрьевна Белякова — кандидат экономических наук, декан Факультета гостеприимства и индустрии спорта, заведующая кафедрой менеджмента спортивной и туристской индустрии Президентской академии (РАНХиГС).
