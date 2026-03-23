Издание «За рубежом» и РАНХиГС объявили состав судейской коллегии международной премии «Игрок 11+»

Издание «За рубежом» (входит в Евразийскую медиагруппу) и Факультет гостеприимства и индустрии спорта Института управления РАНХиГС сформировали судейскую коллегию международной премии «Игрок 11+» за вклад в развитие футбольной индустрии.

В жюри вошли представители профессионального футбола, спортивные журналисты, исследователи индустрии и эксперты в области спортивного менеджмента из России, стран СНГ, Латинской Америки и Китая. Такой состав позволяет оценивать номинантов не только по спортивным достижениям, но и по вкладу в развитие клубов, лиг и футбольной индустрии в целом.

Судейская коллегия: глобальный взгляд на развитие футбола

Судейская коллегия премии «Игрок 11+» объединила управленческий опыт в профессиональном футболе, глубокое понимание медийной и культурной специфики игры в разных регионах мира и научно-аналитический подход к оценке индустрии.

«Футбол — игра коллективная. Но я люблю его за яркие индивидуальности. Пеле, Марадона, Роналдиньо, Месси, Роналду превратили футбол в зрелище», — рассказал казахстанский футбольный журналист, автор популярного блога «Министерство футбола» Марат Исабаев. Он добавил, что глобальная футбольная карта остаётся неравномерной: «Думаю, недооценённым остаётся африканский континент. Там есть перспективы, возможно, будущее мирового футбола на несколько ближайших десятилетий».

Спортивный обозреватель Лоренсо де Чосика, работающий для испаноязычной аудитории Латинской Америки и Европы, подчеркнул уникальность латиноамериканской футбольной культуры: «Латинская Америка демонстрирует более романтичный футбол, для красоты, любят обводить с финтами, не всегда торопиться. Красота прежде всего. Возможность показать спектакль!». При этом он обратил внимание на важность развития новых профессиональных компетенций: «Необходимо вырастить профессионалов, которые будут качественно работать с системой VAR, это то, где сейчас не хватает новой школы специалистов, готовых работать беспристрастно. По-прежнему мы сталкиваемся с несовершенством судейской системы, несмотря на внедрения новых технологий».

Декан Факультета гостеприимства и индустрии спорта Президентской академии Мария Белякова акцентировала внимание на устойчивом развитии футбольной индустрии: «Для меня очень важно, чтобы любая спортивная организация демонстрировала положительный экономический эффект, чтобы за каждым успехом мы видели не только талант футболистов, но и слаженный менеджмент всего клуба, который привёл к этому результату. Сегодняшний футбол местами очень перегрет, и не хочется, чтобы это был мыльный пузырь, который может лопнуть. В погоне за просмотрами и трофеями любой клуб должен демонстрировать экономическую стабильность. Именно на это хочется обратить экспертное внимание».

Таким образом, судейская коллегия «Игрок 11+» призвана рассматривать номинантов комплексно — как ключевых фигур, формирующих облик современного футбола: от яркой игры на поле до влияния на экономику и устойчивость индустрии.

Что такое премия «Игрок 11+»

Международная награда «Игрок 11+» была учреждена изданием «За рубежом» и Президентской академией РАНХиГС в год 95‑летия журнала «За рубежом» и 25‑летия Евразийской медиагруппы. Премия призвана отмечать граждан разных стран, внёсших значимый вклад в развитие футбольной индустрии и популяризацию футбола в мире. Лауреатам вручается уникальная статуэтка, созданная специально для этой награды.

Экспертное сопровождение премии обеспечивает Факультет гостеприимства и индустрии спорта Института управления РАНХиГС, медиаподдержку — издание «За рубежом» и Евразийская медиагруппа.

Ключевые даты и связь с чемпионатом мира

Шорт-лист международной премии «Игрок 11+» будет объявлен в апреле 2026 года.

Имя первого лауреата станет известно накануне чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир впервые в истории будет организован одновременно в трёх государствах, матчи пройдут на 16 стадионах в 16 городах.

«В год, когда футбол готовится к новому этапу своей истории на чемпионате мира 2026 года, премия «Игрок 11+» призвана напомнить: облик игры определяют люди, которые ежедневно развивают индустрию, делают её честнее, устойчивее и интереснее для миллионов болельщиков по всему миру», — отметил генеральный директор Евразийской медиагруппы, член Международной редакционной коллегии «За рубежом», кандидат философских наук Сергей Деменский.

Полный состав судейской коллегии премии «Игрок 11+»