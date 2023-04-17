J.Seven – концерт романтической саксофонной музыки в ФЦ «Москва»

21 апреля Фольклорный центр «Москва» представляет концерт J.Seven.
Концерты романтической саксофонной музыки золотая коллекция мировых шедевров, это НЕ джаз это музыка Любви!
Его музыка лечит души, на концерте вы погрузитесь в атмосферу эйфории, будете наслаждаться красотой звучания самого романтичного инструмента, который говорит и поёт в руках этого уникального артиста, чувствуя и переживая эмоции добра, любви и романтики, До встречи на концертных площадках страны.
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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