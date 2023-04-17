J.Seven – концерт романтической саксофонной музыки в ФЦ «Москва»

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21 апреля Фольклорный центр «Москва» представляет концерт J.Seven.

j. seven

Концерты романтической саксофонной музыки золотая коллекция мировых шедевров, это НЕ джаз это музыка Любви!

Его музыка лечит души, на концерте вы погрузитесь в атмосферу эйфории, будете наслаждаться красотой звучания самого романтичного инструмента, который говорит и поёт в руках этого уникального артиста, чувствуя и переживая эмоции добра, любви и романтики, До встречи на концертных площадках страны.

Подробности и билеты по ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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