Венецианское стекло представили в «Государственном дворцово-парковом музее-заповеднике «Останкино и Кусково»

Музей – обладатель самой внушительной коллекции венецианского стекла XVI-XX веков. Одна из частей коллекции – собрания предпринимателей и меценатов Льва Зубалова и Сергея Щукина, другая поступила в музей после национализации произведений искусства в 1920-е годы.

Венецианское стекло – красиво, хрупко и тонко. Рождением промысла венецианских (муранских) стеклодувов принято считать VIII век. За столь долгую историю стеклоделие прошло путь от монополии до упадка и возрождения. Последнему мир обязан мастеру и мозаичисту Антонио Сальвиати (1816-1890). Смальта Сальвиати использовалась при реставрации мозаик венецианского собора св. Марка, украшений собора в Эрфурте (Германия). В России мозаику фирмы Сальвиати можно увидеть в интерьере Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии (эпоха правления Александра III), церкви Покрова Божией в Нижней Ореанде, а также собора Александра Невского в Ялте.

Кусково же предлагает полюбоваться изящными сосудами, вазами, изделиями в виде фруктов и люстрами – шедеврами венецианских мастеров конца XIX-начала XX века. Кроме этого, на выставке можно познакомиться с описанием и историей различных техник стеклоделия, а также узнать немало занимательного о правилах, предписанным венецианским стеклоделам.

Выставка «Vetro artistico. Венецианское стекло XVI-XX веков» открыта до 5 ноября 2023 года в павильоне «Эрмитаж».

Марина АБРАМОВА

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