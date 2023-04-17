РНО, Рудин и Сулимский: шедевры и редкости

В рамках своего именного абонемента в конце апреля Российский национальный оркестр представит изысканную французскую программу, в которую вошли шедевры романтического оперного и симфонического репертуара – произведения таких композиторов, как Жюль Массне, Жорж Бизе, Джакомо Мейербер, Лео Делиб, Шарль Гуно и Гектор Берлиоз.

Как это часто бывает в концертной практике РНО, в рамках вечера прозвучат как хорошо известные и любимые публикой произведения, такие, например, как «Фантастическая симфония» Берлиоза, знаменитое «Размышление» из оперы «Таис» Массне или Куплеты Эскамильо из знаменитой оперы Бизе «Кармен», так и фрагменты, которые сегодня смело можно отнести к филармоническим редкостям. Так, ария Гоэля из оперы «Динора» Джакомо Мейербера – крупнейшего оперного композитора XIX столетия и создателя жанра «большой французской оперы», речитатив и ария Ирода из «Иродиады» Массне или каватина Валентина из оперы Фауст» Гуно не так часто появляются в концертных афишах. Оценить их невероятную красоту сегодня позволяют в основном архивные записи, поэтому включение их в программу «французского» концерта является поистине ценнейшим подарком для истинных меломанов.

Вокальные произведения на суд публики представит один из самых ярких баритонов своего поколения, солист Мариинского театра Владислав Сулимский – лауреат престижных международных конкурсов и премий, обладатель титула «Певец года» российской оперной премии Casta Diva. Как приглашенный солист Владислав Сулимский выступал в Большом театре России, оперных сценах Базеля. Штутгарта, Риги, Далласа, на фестивалях в Зальцбурге, Эдинбурге и Савонлинне.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет Александр Рудин, который в этом сезоне дебютирует с Российским национальным оркестром в качестве его главного дирижера и художественного руководителя.

Когда? 27 апреля 2023 г.

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