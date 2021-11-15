Дуэта RAPhail & Kovalevskiy выпустил новую песню «Анабель»

12 ноября 2021 года у набирающего обороты дуэта RAPhail & Kovalevskiy вышла новая песня «Анабель» — посвящение таинственной девушке с красивым именем.

RAPhail & Kovalevskiy — настоящие алхимики. Они мешают образцовую поп-лирику с качевым саундом так называемого «кальян-рэпа» — и на выходе получаются песни, которые нравятся абсолютно разным категориям слушателей. В основе творчества этого дуэта — современные истории любви, отношения с девушками и расставания. «Анабель» не стала исключением.

Идея для песни появилась еще 1,5 года назад, когда ребята разговорились о красивых женских именах — и вспомнили Анабель. Музыка этого необычного имени, образ загадочной женской души вдохновили исполнителей на новый хит, под который одинаково хорошо отдыхать в клубе или же в более камерной, уютной обстановке. То, что делают RAPhail & Kovalevskiy — это R&B нового времени: ритмичные песни, которые идут от самого сердца и вызывают особое «релаксовое» состояние.

«Когда я услышал имя Анабель, у меня пошли мурашки по коже. Буквально одно слово дало импульс для целой песни — и я тут же начал писать строчки», – говорит RAPhail.

«Скажу честно, мы проживали разные ситуации, подъемы и падения. Нам с Димой (RAPhail’ом) есть о чем поведать людям. Но главное, что мы хотим донести своим творчеством: научить слушателей языку любви. Есть больше желание дарить людям чистую музыку с хорошим посылом, чтобы она при этом «качала» и заходила людям», – делится Kovalevskiy.

Песня доступна на всех цифровых площадках.

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