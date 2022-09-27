«Junwex Москва»: на ВДНХ пройдет осенний сезон ювелирной выставки

С 28 сентября до 2 октября на ВДНХ состоится 18-й сезон осенней выставки «Junwex Москва». В экспозиции представят новые коллекции ювелирных изделий, оборудование и технологии для их производства. Также на выставке подведут итоги Всероссийского конкурса ювелиров «Лучшие украшения в России».

XVIII Международная выставка ювелирных и часовых брендов «Junwex Москва» разместится в двух павильонах на площади Промышленности. Павильон № 55 станет оптовым, в павильоне № 57 также будет представлена розничная торговля.

Крупнейшие ювелирные производителей со всей России привезут на выставку ювелирные новинки: золотые и серебряные серьги, кольца, подвески, браслеты, мужские и женские часы, а также стильную бижутерию и дизайнерские подарки. В специализированном разделе Junwex Tech представят современное оборудование, технологии и материалы для ювелирного производства.

Деловая программа объединит многочисленные круглые столы, презентации и мастер-классы. Специалисты обсудят, какие тенденции сегодня актуальны в дизайне, как аромамаркетинг и мерчандайзинг влияют на продажи и зачем молодым ювелирам необходимо профессиональное образование. Для производителей и оптовых покупателей все дни будет работать Биржа деловых контактов.

1 октября на выставке наградят победителей конкурса «Лучшие украшения в России». Экспертное жюри выберет наиболее талантливые работы отечественных ювелиров и ювелирных фирм, а победители будут занесены в почетную книгу «Летопись ювелирного искусства России XXI века».

Выставка «Junwex Москва» будет открыта с 28 сентября по 1 октября с 11:00 до 20:00, 2 октября с 11:00 до 17:00. Оптовый павильон № 55 будет работать до 30 сентября.

Вход на выставку бесплатный, по предварительной регистрации на сайте организаторов – https://www.junwex-msk.ru/posetitelyam .

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