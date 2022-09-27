Выставка памяти Станислава Каракаша «Наше время»

После развала Советского Союза художественная жизнь в столице, да и во всей стране, была предоставлена самой себе, и возникающие то тут, то там личные инициативы были единственным способом выживания творческой художественной среды. Создавались новые формы взаимоотношений художников со зрителем. Спустя чуть более двух лет множеству возникших частных галерей и их художникам понадобился последний шаг, который бы оформил эти взаимоотношения в более или менее внятную систему представления зрителям художественной жизни страны. Этот завершающий шаг осуществил вновь назначенный генеральный директор Центрального Выставочного зала (Большой Манеж) Станислав Юрьевич Каракаш. Справедливости ради следует вспомнить, что первую попытку объединяющего проекта осуществляла частная компания АРТ-МИФ, которая вскоре прекратила свою деятельность.

Наталья Нестерова. Хризантемы. 2006

Станислав Каракаш (1943-1921) был государственным чиновником от культуры и, будучи человеком талантливым, инициативным и ответственным сумел обеспечить художественной среде Москвы, а со временем и русской провинции, стабильное развитие в течении почти 11 лет, вплоть до гибели здания Манежа в пожаре 2004 года.

Одно из самых живых и плодотворных проектов стала художественная ярмарка АРТ МАНЕЖ, представляющий из года в год пути развития современного арт-рынка: новых имен художников и галерей, новых приобретателей произведений искусства, новых частных и общественных коллекций и их развитие. Вслед за ярмаркой АРТ МАНЕЖ возник и одноименный антикварный салон, который собрал, казалось, всех почитателей и современности, и старины. Это было необычайно веселое и азартное время, в котором чувствовалось единение сил организаторов, галерей, художников и литераторов, а, главное, зрителей, многие из которых становились вскоре коллекционерами. Не избежал этой участи и сам Каракаш.

В стенах Манежа существовала галерея, которую возглавляла замечательный московский искусствовед Ирина Мелешкевич (1956-2020). В своих предпочтениях галерея ориентировалась на профессиональных художников, уже известных, со сложившимися творческими биографиями. Среди них Наталья Нестерова, Татьяна Назаренко, Владимир Брайнин, Ирина Старженецкая. Но были и те, кто получил особенно успешное развитие в стенах галереи: Лев Табенкин, Татьяна Ян (выставка которой, правда, погибла в Манеже во время пожара), Дмитрий Крымов, Дмитрий Иконников, Андрей Бартенев.

Андрей Бартенев. Сальвадор Дали в образе фараона. 1994

Всего в коллекции Каракаша находится сегодня более 60 работ, она представляет удивительный срез художественной жизни этого десятилетия. Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как не существует галереи «Манеж» и сегодня выставка коллекции под названием «Наше время» — это возможность взглянуть сквозь призму прошедших лет на частный случай, как на характерный и очень важный признак времени.

В экспозицию, посвященную памяти Станислава Каракаша, включен также и удивительный раздел. Стас Каракаш заказал самому востребованному тогда фотографу и его большому другу Льву Мелихову портреты художников, которые и будут представлены на выставке в отдельном зале (среди них, например, редкие фотографии художников Дмитрия Краснопевцева, Сергея Шерстюка и др.).

Художник Сергей Шерстюк. Фотограф — Лев Мелихов

В издании каталога своего собрания Стас Каракаш так оценивает и саму коллекцию, и это свое счастливое для всех нас время:

«…перед нами своеобразное «зеркало» отношений художника и среды, ближайшего окружения и мира, полей искусства и жизни.

… проект (вырос) из осознания того, что не должно дать времени ускользнуть сквозь пальцы, не стоит разменивать то, что сложилось как дружеский ближний круг в десятилетие с 1994 по 2004 год…. И очень важно оставить вещественное доказательство некоторой целостности, дружественности, которая существовала в стенах Манежа. Только так мы сможем не забыть и не дать забыть то, что сделано, вспомнить, о чем мечталось.

Через такие артефакты, осуществленные доказательства, без всякого ложного пафоса мы можем наполнить современностью нашу историю, в которой, несомненно есть уже все наши имена…»

Лев Табенкин. Чудесный улов. 2000

Куратор проекта – искусствовед Наталья Сопова.

Где? Москва, Галерея Фонда развития русской культуры КРАФТ-ПАВЛОВА, ул. Покровка, 1/13/6с2 (вход через арку со стороны Армянского переулка).

Когда? С 12 октября по 30 октября 2022 года.

Вход свободный.

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