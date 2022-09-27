В новом сезоне 2022/2023 Московский государственный академический симфонический оркестр возрождает серию камерных концертов. Цикл из четырех программ под общим названием «Солисты МГАСО» пройдет в Новом и Малом залах Зарядье 2 октября 2022 г., 19 февраля, 30 марта и 16 июня 2023 г.

Сергей Сухобрусов, концертмейстер

Кристина Крылатова, виолончель

В концертах принимают участие концертмейстеры и артисты оркестра Сергей Сухобрусов (концертмейстер оркестра), Леонид Поляков (концертмейстер группы II скрипок), Анна Чугаева (заместитель концертмейстера группы альтов), Антон Булкин (концертмейстер группы виолончелей), Кристина Крылатова (виолончель), Евгений Соловей (концертмейстер группы кларнетов, солист – I кларнет), Даниил Цветков (концертмейстер группы клавишных), Луиза Минцаева (концертмейстер группы арф), Дмитрий Машко (концертмейстер группы ударных), Марина Логинова (ударные), Антон Плескач (ударные).

В цикле «Солисты МГАСО» прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля, Рамона Мейера, Вальтера Андреаса Шварца, Зигфрида Финка, Нея Розауро, Дэниэла Левитана, Дэвида Эйлера, Мюррея Хулифа, Эммануэля Сежурне, Небойша Йована Живковича, Жана Краса, Жака Ибера.

При исполнении камерной музыки в концертном зале слышны малейшие нюансы, а исполнителей и слушателей разделяет минимальное расстояние. Поэтому серия «Солисты МГАСО» предназначена как для искушённых слушателей, так и для тех, кто только делает первые шаги в знакомстве с удивительным миром классики. Камерное музицирование возникло во второй половине XVII в. на стыке барокко и классицизма, начало активно развиваться в XVIII веке, из аристократических гостиных проникло в салоны буржуа, а затем и покорило концертные залы.

Слушателей ждет погружение в четыре удивительных мира. Первый концерт посвящен струнному квартету. Вторая программа представит буйство фантазии композиторов в использовании перкуссий и ударных инструментов. Третий концерт погрузит аудиторию в сладостный мир звучания арфы в дуэтах, трио, квартетах и квинтетах с другими инструментами оркестра. Четвертый – финал-цикла — продемонстрирует все грани мастерства виолончелиста.

Цены на билеты цикла «Солисты МГАСО» демократичные: их может позволить себе каждый меломан. Заказ билетов на сайте Зала Зарядье.

Когда? 2 октября в 15:00.

Первый концерт серии «Солисты МГАСО» посвящен струнному квартету как универсальному музыкальному жанру, проложившему себе путь к сердцу слушателей сквозь столетия. Состав неизменен: первая и вторая скрипки, альт и виолончель. При всей лапидарности состава инструменты способны создавать уникальный тональный баланс, текстуру ткани и погрузить зрителя в мир звуковых фантазий. Для самих музыкантов – струнный квартет – способ добиться уникального звучания каждого из инструментов и проявить собственную индивидуальность.

В этот день, в концерте примут участие Сергей Сухобрусов (концертмейстер МГАСО), Леонид Поляков (концертмейстер группы II скрипок), Анна Чугаева (заместитель концертмейстера группы альтов), Кристина Крылатова (виолончель).

В программе прозвучат квартеты Йозефа Гайдна №2 «Der Scherz», Франца Шуберта No.12 «Quartettsatz», Людвига ван Бетховена No.6. Слушатели познакомятся с произведениями трех «законодателей» жанра: форма струнного квартета в четырех частях была «кодифицирована» Йозефом Гайдном, а Бетховен и Шуберт внесли огромный вклад в развитие жанра.

Основным идеологом программы стал концертмейстер группы II скрипок Леонид Поляков, посвятивший освоению квартета более 20 лет профессиональной деятельности и игравший на одной сцене с мировыми светилами- «квартетистами». «Der Scherz» Гайдна переводится как «Шутка», а остальные два произведения гораздо более серьезны и представляют собой новые этапы в творчестве великих композиторов.

Дата концерта также не случайна: 1 октября – Международный день музыки и старт международных вечеров «шубертиад», первые из которых были организованы самим Францем Шубертом.

«В память о первых «шубертиадах» мы включили в программу квартет «Quartettsatz», написанный Шубертом в 1820 г. Andante этого квартета так и не было закончено композитором. Хотя Шуберт начал рано писать квартеты, а Бетховен приступил к жанру поздно, между произведениями есть связь, которую сложно выразить словами. Именно в квартете № 6 Бетховен начал поиски себя, настоящего. Два композитора с трагической судьбой выразили свое «я» в камерной форме, и два произведения написаны в периоды переосмысления себя в музыке. Для меня самого «Quartettsatz» Шуберта – знаковый квартет, так как именно с него я начал свой путь «квартетиста» 21 год назад. Между мной тогдашним и мной нынешним лежит пропасть — и в профессиональном, и в личностном плане. Быть исполнителем квартетов – адский труд. В отличие от групповой игры в симфоническом оркестре, при исполнении квартета в камерном зале слышен каждый нюанс. Но если музыку играют профессионалы, стремящиеся к свету, то слушатель вместе с ними чувствует единение с Абсолютом и получает ни с чем не сравнимое удовольствие», – рассказывает Леонид Поляков.

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