К 100-летию Александра Зацепина: в Москве появится улица, названная именем Маэстро

В юбилейный год великого композитора Александра Сергеевича Зацепина, который отметил свой вековой юбилей 10 марта 2026 года, Москва готовится к масштабным торжествам и новым памятным инициативам. В рамках празднования в столице планируется открытие улицы, названной в честь маэстро.

Инициатива по присвоению имени Зацепина одной из московских улиц была выдвинута музыкальным лейблом «Креатив Медиа», который занимается сохранением и популяризацией его творчества. Соответствующие документы поданы в Департамент культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие).

«Композитор Александр Зацепин – это символ целой эпохи в отечественной музыке и кино. Его мелодии стали саундтреком к жизни нескольких поколений, они живут в сердцах миллионов. Назвать улицу в его честь – это не только дань уважения его гению, но и напоминание о том, что истинное искусство бессмертно. Мы уверены, что эта инициатива найдет отклик у городских властей и станет достойным подарком к его 100-летию», — прокомментировал музыкальный продюсер «Креатив Медиа» Сергей Шевелев.

Юбилей Александра Зацепина – важная возможность переосмыслить его вклад в культуру страны. Музыка композитора стала неотъемлемой частью советского и российского кинематографа, создавая уникальную атмосферу и делая фильмы незабываемыми. Его песни превратились в народные хиты, знакомые нескольким поколениям.

Фильмы, для которых он создал музыку, стали культурным феноменом, в котором музыка Зацепина занимает особое место, становясь частью их уникальной атмосферы. От «Кавказской пленницы» до «Ивана Васильевича меняет профессию», от «Бриллиантовой руки» до «31 июня» – его мелодии прочно вошли в культурное наследие.

По словам руководителя «Креатив Медиа» Сергея Шевелева, улица имени Зацепина станет символом его вечной ценности для мировой культуры.

«Музыка Зацепина обладает удивительной способностью объединять людей разных возрастов и поколений. Мы хотим, чтобы новые поколения не только узнали о его гении, но и полюбили его творчество так же сильно, как и мы. Улица имени Зацепина станет не просто географической точкой, а символом непреходящей ценности его вклада в мировую культуру», подчеркнул Шевелев.

Решение о присвоении имени Александра Зацепина одной из московских улиц ожидается в ближайшее время. Этот шаг станет важным событием, подчеркивающим значимость его наследия для будущих поколений и вдохновляющим их на новые творческие достижения.