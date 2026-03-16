«Сказка поп-музыки»: яркий и романтичный артист Турции Эмре Алтуг выступит с маштабным авторским шоу

Эмре Алтуг, один из самых популярных, ярких и романтичных артистов Турции, представляет в концертном зале Москва масштабное авторское шоу «Сказка поп-музыки».

«Сказка поп-музыки» — концептуальная сценическая постановка, принципиально отличающаяся от классического концерта. Это красочный музыкальный спектакль с интригующим сюжетом, где любимые хиты Эмре Алтуга чередуются с отсылками к разным эпохам турецкой и мировой поп-культуры, объединяясь в единую сюжетную канву.

Прозвучат как известные композиции, так и новые песни турецкой звезды. Каждый музыкальный номер – пронзительная мини-история о любви, мечтах и чувствах, трогающая до глубины души. И всё это в сопровождении оркестра и необыкновенно красивого светового шоу.

Музыкальные номера чередуются с зажигательными танцами, рассказами и сюжетными связками. Всё повествование в спектакле ведётся на русском языке.

В своём шоу Эмре Алтуг не просто поёт — он раскрывает перед публикой многообразие турецкой поп-музыки и делится личными воспоминаниями о своём пути в мире эстрады. Именно поэтому проект называется «Бир Поп Масали» («Bir Pop Masalı»), ведь зритель оказывается внутри настоящей музыкальной сказки!

По замыслу организаторов, шоу сопровождает удивительная атмосфера, наполненная ощущением праздника, искренними эмоциями и душевной теплотой. Также, в шоу примут участие звёзды российской эстрады.