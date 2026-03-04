«К Свету»: выставка работ Ксении Дроновой открылась в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений Ксении Дроновой «К Свету». Экспозиция составят более 20 живописных композиций на религиозную тему, созданные за последние три года. Натюрморты и портреты автора сочетают в себе ясный контекст, художественную выразительность и узнаваемый стиль.

По словам живописца, время Великого поста является долгой, тихой дорогой к Пасхе. В эту пору душа особенно чутко вслушивается в слово Божье и ищет отражение истины в окружающем мире. Пост несёт в себе намного больше чем воздержание в пище, он побуждает людей всмотреться в собственную душу, особенно остро ощутить потребность в Свете. Данный проект стал попыткой мастера осмыслить христианский путь — это разговор о вечном, выраженный языком искусства, где каждый сюжет становится молитвой и размышлением о Евангелии.

Ксения Михайловна Дронова – одна из младших представителей знаменитой творческой династии Переяславцев-Дроновых. Её дед — выдающийся живописец, народный художник РСФСР и академик Российской академии художеств Владимир Иванович Переяславец (1918-2018); дядя Михаил Переяславец (1949-2020) и отец Михаил Дронов (1956-2025) – замечательные скульпторы, академики РАХ; мама — Мария Переяславец, академик Отделения живописи РАХ. Выпускница Московского академического художественного лицея и факультета монументальной живописи Московского государственного академического художественного института В.И. Сурикова при РАХ, где её наставником был академик РАХ, профессор Евгений Николаевич Максимов. Свою первую награду, Золотую медаль РАХ «За успехи в учебе», получила по окончании лицея, затем защитила диплом в институте на «отлично». Член Московского союза художников и Союза художников России, стипендиат СХР. Многократная участница выставок академического и современного искусства.

Материал предоставлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ