«К Свету»: выставка работ Ксении Дроновой открылась в МВК РАХ

К.М. Дронова. Отрок Спиридон из Тримифунта. 2024 г. Холст, масло. 59х77. Собственность автора
К.М. Дронова. Отрок Спиридон из Тримифунта. 2024 г. Холст, масло. 59х77. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений Ксении Дроновой «К Свету». Экспозиция составят более 20 живописных композиций на религиозную тему, созданные за последние три года. Натюрморты и портреты автора сочетают в себе ясный контекст, художественную выразительность и узнаваемый стиль.

По словам живописца, время Великого поста является долгой, тихой дорогой к Пасхе. В эту пору душа особенно чутко вслушивается в слово Божье и ищет отражение истины в окружающем мире. Пост несёт в себе намного больше чем воздержание в пище, он побуждает людей всмотреться в собственную душу, особенно остро ощутить потребность в Свете. Данный проект стал попыткой мастера осмыслить христианский путь — это разговор о вечном, выраженный языком искусства, где каждый сюжет становится молитвой и размышлением о Евангелии.

Ксения Михайловна Дронова – одна из младших представителей знаменитой творческой династии Переяславцев-Дроновых. Её дед — выдающийся живописец, народный художник РСФСР и академик Российской академии художеств Владимир Иванович Переяславец (1918-2018); дядя Михаил Переяславец (1949-2020) и отец Михаил Дронов (1956-2025) – замечательные скульпторы, академики РАХ; мама — Мария Переяславец, академик Отделения живописи РАХ. Выпускница Московского академического художественного лицея и факультета монументальной живописи Московского государственного академического художественного института В.И. Сурикова при РАХ, где её наставником был академик РАХ, профессор Евгений Николаевич Максимов. Свою первую награду, Золотую медаль РАХ «За успехи в учебе», получила по окончании лицея, затем защитила диплом в институте на «отлично». Член Московского союза художников и Союза художников России, стипендиат СХР. Многократная участница выставок академического и современного искусства.

Материал предоставлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ

