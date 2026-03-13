Интерактивная выставка «Выборг. Последняя цитадель» открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась уникальная интерактивная выставка с костюмированным рассказом, приуроченную к штурму Выборга в марте 1940 года. В экспозицию войдут подлинные раритеты, а также воссозданные экспонаты из собрания частного музея ArtSarai и личных коллекций членов военно-исторического клуба «Стремиловский рубеж». Гости музея на Поклонной горе смогут увидеть более 30 оригинальных экспонатов середины ХХ века и услышать рассказ о героических страницах истории нашей страны.

«Штурм Выборга был важной военной операцией, определившей ход Советско-финской войны и повлиявшей на геополитическую ситуацию в регионе. Выборг, как ключевой город на Карельском перешейке, имел огромное стратегическое значение. Его взятие позволяло СССР укрепить свои позиции и уменьшить угрозу для Ленинграда. Важную роль в успехе штурма сыграло активное использование небольших штурмовых групп. Подобная тактика была впервые применена в советской военной практике. Небольшие, но хорошо оснащенные подразделения были специально подготовлены для ведения боев в городских условиях и укреплениях. Их действия под командованием командарма Кирилла Мерецкова позволили прорвать оборону противника и продвинуться вглубь города», – рассказали в Музее Победы.

Взятие Выборга стало переломным моментом в войне и подтолкнуло Финляндию к мирным переговорам. В результате был подписан Московский мирный договор, по которому Финляндия уступила СССР часть своих территорий.

Посетители Музея Победы увидят медицинское снаряжение Красной Армии образца 1929 года, униформу и личные вещи бойцов, советские и финские пропагандистские листовки, трофеи и финское снаряжение, а также снаряжение, поставляемое союзниками Финляндии — Швецией и Великобританией. Участники ВИК «Стремиловский рубеж», в форме советской и финской армий 1940-х годов, расскажут посетителям музея на Поклонной горе о самой экспозиции и о событиях тех лет.

Выставка работает только два дня — 14 и 15 марта.