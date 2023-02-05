Как снять модное видео про парки, попасть в тренды соцсетей и принять участие в квесте «Я шагаю по паркам»

Парки, подведомственные столичному Департаменту культуры, подготовили для москвичей рекомендации, как снять современное видео, которое может попасть в тренды социальных сетей и поможет стать победителем квеста «Я шагаю по паркам».

Этой зимой в московских парках культуры и отдыха в седьмой раз проходит квест «Я шагаю по паркам». Это десять заданий, которые нужно выполнить на парковых территориях, а отчет о выполнении — выложить в социальные сети. Задания квеста в зимнем сезоне 2022-2023 следующие:

Покататься на лыжах в парке.

Покататься с горки в парке.

Покататься на коньках в парке.

Побывать в Московской усадьбе Деда Мороза.

Слепить снеговика в парке.

Прогуляться по украшенному парку.

Посетить тематическое событие в парке.

Покормить животных в парке.

Отправить письмо с пожеланиями Деду Морозу.

Отправиться на прогулку в парк.

Впервые организаторы предложили участникам сделать отчетные публикации не только в статичном фотоформате, но и в виде креативных вертикальных видео — VK Клипов. Среди всех, кто выполнит все условия квеста, будут разыграны призы от партнера.

Чтобы шагать по паркам и выполнять задания было интереснее, а также чтобы участники могли претендовать на самые крутые подарки, организаторы подготовили советы по созданию коротких видеороликов. Если подойти к заданиям творчески и применить эти рекомендации, у VK Клипа будет больше шансов «залететь в реки», а у пользователя, выложившего видео, — собрать большие охваты в медиапространстве.

Немного об алгоритмах социальных сетей. В 2022 году в тренды вышли вертикальные видео — ролики и сюжеты длительностью до 1,5 минут. Пользователи выкладывают их на страницах в соответствующих разделах (например, в социальной сети «ВКонтакте» — в VK Клипы, а на Дзене — в раздел «Ролики»). Первыми эти видео посмотрят подписчики автора, затем в работу включаются умные системы рекомендаций, которые предлагают ролики другой аудитории. Чем больше зрителей заинтересуется вашим контентом, тем дальше его распространят алгоритмы соцсетей.

Именно поэтому на первый план выходят две важные вещи, которые важно учитывать при создании короткого ролика на любую тему: первое впечатление и глубина просмотра. Исходя из этого — рекомендации по созданию VK Клипа.

Уделите максимальное внимание первому (ключевому) кадру. Чаще всего мы судим о книге по обложке, а о видео, которое пролистаем или продолжим смотреть, — по первому кадру («превью») на странице рекомендаций или по первым трем секундам сюжета в бесконечной ленте контента. Привлекайте внимание зрителя сразу, не оставляйте «вкусное» на потом, иначе есть риск, что до интересных моментов просто не досмотрят. Не прячьте самый роскошный вид на волшебные терема Московской усадьбы Деда Мороза за менее впечатляющими кадрами. Сходу заявите аудитории, что среди огромного числа роликов именно ваш — это жемчужина, мимо которой нельзя пройти.

Делайте динамично. Чем дольше пользователь посмотрит ваше видео, тем большую глубину просмотра вы получите. Охотнее смотрят динамичные видео — те, в которых меняется кадр, угол обзора, персонаж или объект. А когда зритель уже «попался на крючок» вашего видеоконтента, он с большей вероятностью досмотрит до конца даже более продолжительные эпизоды. Например, если вы снимаете VK Клип о том, как гуляете по украшенному парку «Северное Тушино», сделайте пять кадров с разными светящимися инсталляциями или гирляндами. Пусть первые четыре будут короткими, по паре секунд, а последний — более детальный и обзорный на 5-10 секунд. Так у вас получится простое, но более эффектное видео, чем обзор всего парка на 20 секунд.

Не рассказывайте, а показывайте. Двадцать первый век, особенно в социальных сетях, — век образов и визуального контента. Вместо масштабных повествовательных рассказов на фоне дерева о том, как вы, погрузившись в детство и отпустив на волю эмоции, неслись с ветерком на тюбинге вниз по снежному склону в музее-заповеднике «Царицыно» — покажите это в кадре!

Никакой воды! Короткие ролики созданы для того, чтобы донести через них только основную мысль и задать зрителю настроение. Безжалостно удаляйте затянутые и бессмысленные секунды, заодно освободите память смартфона. Если в кадре было что-то, о чем захотят узнать побольше или рассмотреть поближе (например, чем именно вы кормили белочку с рук в Таганском парке), — пользователи напишут вам комментарий с вопросом или пересмотрят ролик еще раз. В обоих случаях это только увеличит глубину просмотра и продвинет ваш контент дальше.

Используйте реквизит и образ. Он всегда привлекает внимание зрителя, добавляет колорита и интереса к происходящему. Глядя на вас в ярком шарфе, с пакетом моркови и ведром над головой, зритель сразу поймет, что вы решительно настроены слепить армию снеговиков в парке «Дубки». А заодно решит, интересен ли ему этот сюжет и хочет ли он его посмотреть.

Сделайте из себя персонажа. Всем нам нравится следить за героями кинематографа или литературных произведений. Представьте, что квест «Я шагаю по паркам» — это сериал, а вы — его главный герой. Придумайте, каким вы хотите быть, или превратите свои особенности внешности, характера, мировоззрения в изюминки персонажа. Можете даже сочинить историю, объединяющую все этапы квеста общей сюжетной аркой, и пусть по сценарию ваш герой пройдет свой необычный путь от домоседства и нелюбви к снегу до обожания зимних прогулок, чем покорит сердца миллионов.

Принять участие в квесте «Я шагаю по паркам» и выложить отчетные публикации можно до 26 февраля включительно. Подробные условия — в группе организатора ВКонтакте: https://vk.com/@mosgorpark-kvest-ya-shagau-po-parkam-zima-2022-2023.

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