Объявлены победители отборочного тура Международного конкурса «Золотые таланты»

2 февраля в онлайн-формате объявлены победители отборочного тура XIV Международного конкурса исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты», учрежденного Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» с целью поддержки молодых одаренных музыкантов в регионах России. Победители допускаются к конкурсным прослушиваниям, которые пройдут в дистанционном формате.

Конкурс проводится с 2020 года в рамках проекта «Класс от Маэстро» Культурной платформы «АРТ-ОКНО» при участии Администрации Курской области и Фонда поддержки и развития учреждений сферы культуры и искусства Курской области. Главная цель конкурса – выявление и поддержка на федеральном уровне талантов в области классического и фольклорного исполнительства, а также обеспечение свободного творческого диалога между регионами и культурными центрами России.

«Победители отборочного тура – люди, которые прошли долгий путь. Я убежден, что проигравших здесь нет, каждый из участников – победитель. От лица организаторов хотел бы поблагодарить преподавателей, родителей, представителей администраций регионов, городов, руководителей школ, колледжей, которые вложили много труда, сил и энергии в этих ребят», – поблагодарил участников директор по коммуникациям Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Николай Троцкий.

Для участия в отборочном туре кандидатам необходимо было предоставить видеозапись с исполнением любого произведения на свой выбор. Заявки принимались по трем номинациям: «Струнные щипковые народные инструменты. Домра, балалайка», «Клавишные народные инструменты. Баян, аккордеон», «Народное пение». Творческие работы направляли ребята в возрасте 11-18 лет из разных уголков нашей страны. В этом году на конкурс поступило более 90 заявок из 13 регионов России.

«Международный конкурс «Золотые таланты» проводится уже в 14-й раз. Он стал важным культурным и личным событием в жизни каждого из участников. Музыка – это живое искусство, и благодаря таким проектам молодые и талантливые исполнители сохраняют традиции отечественной культуры. Уверена, для каждого конкурс «Золотые таланты» запомнится не только своими творческими соревнованиями, но и бесценным опытом и теплым общением. Из Курской области участвует много ребят. И я от каждого из них и от себя лично выражаю благодарность Благотворительному фонду «Искусство, наука и спорт» за эту возможность быть услышанными и покорять новые вершины», – сказала министр культуры Курской области Юлия Полетыкина.

Полученные материалы оценивали председатели жюри номинаций – мэтры музыкального искусства, Народные артисты, доценты и профессоры в области музыкального искусства. Среди них – доцент кафедры «Народное пение» Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова Надежда Крыгина, профессор Воронежского государственного института искусств Александр Скляров, профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных, композитор Александр Цыганков.

«Поздравляю всех ребят, кто принял участие в отборочном туре. Это дает развитие, воодушевление, вдохновение! Нужно отметить, что в отборочном туре пришлось отбирать победителей среди материалов очень высокого уровня. Мои оценки не сильно различаются, баллы у многих исполнителей приблизительно одинаковые. Нам предстоит дальнейшая работа с достойными исполнителями», – отметила председатель жюри номинации «Народное пение», доцент кафедры «Народное пение» Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, Народная артистка России Надежда Крыгина.

По итогам просмотра поступивших видеозаписей к конкурсным прослушиваниям, состоящим из двух туров, допущено 55 участников. Наибольшее количество участников в этом году из Курской области – 17 человек, а также из города Москвы – 12 человек. Отметим, конкурсные прослушивания в дистанционном формате запланированы с 15 по 20 февраля 2023 года. После проведения данного этапа жюри отберет конкурсантов, которые выйдут в финал.

Гала-концерт с участием лауреатов первых премий состоится 12 марта в зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. Премии и награды будут присуждены в каждой номинации и категории: Гран-при Конкурса – 200 000 рублей, Первая премия – 100 000 рублей, Вторая премия – 75 000 рублей, Третья премия – 50 000 рублей.

Сайт конкурса: https://talentsgrandprix.ru.

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