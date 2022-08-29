Как заинтересовать звезд своим рестораном

Антироссийские санкции и глобальная геополитическая неопределенность отразились во всех сферах экономики России, но особенно непростые времена наступили у ресторанного бизнеса: по данным Росстата, оборот общепита в Москве в марте 2022 года снизился относительно марта 2021 года на 0,5%, а по сравнению с февралем 2022 года – на 8,6%. Хотя летом сфера общественного питания частично вернулась к показателям до спецоперации, тенденция сохраняется: эксперты прогнозируют, что к концу 2022 года около 20% столичных ресторанов закроются. В этих условиях ресторану очень важно заручиться лояльностью посетителя. О том, как это дешево сделать с помощью привлеченных звезд, нам расскажут руководители ресторана «Love Time» в Махачкале: рекордсмены, изготовившие в 2020 году самый большой в России торт из роллов, и лауреаты премии 2018 «Человек года» в номинации «Ресторан года».

Будьте начеку

Не все звезды знамениты настолько, что их узнают в любом публичном месте. Множество звезд ориентированы на свою целевую аудиторию и узнаваемы только внутри нее. Например, многие блогеры из тик-тока не известны людям постарше — и наоборот, телевизионные кумиры старшего поколения часто не вызывают интереса у молодежи.

Такие «нишевые селебрити» могут иногда заходить в обычные заведения просто поесть. Чтобы не пропустить такой случай, предупредите сотрудников: если они узнали в ком-то из посетителей знаменитость, об этом нужно немедленно сообщить администратору или управляющему ресторана. Если целевая аудитория звезды и вашего ресторана пересекаются, сделайте комплимент пришедшей селебрити: добавьте к счету бесплатное угощение или сделайте большую скидку. Известным людям приятно внимание: не всегда, но чаще всего в благодарность они бесплатно снимают в инстаграм несколько хвалебных сториз о вашем заведении.

Таким образом, потратив всего 500-2000 рублей на комплимент, вы разместите рекламу перед многотысячной лояльной аудиторией блогера. Рестораторы рекомендуют следить за соцсетями звезд, чтобы при случае связаться с ними и организовать встречу.

Например, московский ресторан «Белуга» частично построил на этом маркетинговую стратегию: на ужин или обед к ним часто приходят Гарик Харламов, Дима Билан, Данила Козловский, Сергей Лазарев и другие.

Используйте локальный патриотизм

Если ваше заведение находится не в Москве, привлекайте уроженцев вашего края для раскрутки. Это особенно верно в отношении республик, где локальный патриотизм подкрепляется национальными традициями.

При этом важно понимать, что действительно известная персона не согласится специально посещать ваше заведение только из-за бесплатного счета. Заплатить за рекламу придется, зато уроженец вашего края не станет просить полный гонорар. Дело не только в

сентиментальности и желании развить родной город: многие звезды живут большую часть года в Москве, а малую родину посещают нечасто и в основном ради отдыха. Реклама в таком случае воспринимается ими как несерьезная подработка, символический смысл которой важнее финансового.

Так, например, Михаил Боярский — уроженец и патриот Санкт-Петербурга — соглашается рекламировать петербургские заведения за скромный прайс. К примеру, актер или члены его семьи часто появляются в ресторане «La Russ», который находится напротив дома Боярского на набережной Мойки. Часто использование локального патриотизма дает неожиданно сильный эффект во время переговоров, поэтому не следует недооценивать сентиментальность селебрити.

Привлекайте перспективных

Все нынешние селебрити когда-то были никому не известны. Те, кто поддержал будущую звезду в самом начале ее пути, спустя время получают лояльную знаменитость, готовую рекламировать вас бесплатно или за символическую плату. Кроме того, интересные события в стенах вашего заведения — это еще хороший контент для ваших соцсетей.

Например, известный в Москве дайнер Starlite, выполненный в стиле Америки 70-х, предлагает фотографам и моделям проводить бесплатные фотосессии на своей территории. В результате дайнер получает высококачественные фотографии для инстаграма, лояльных фотографов и моделей, а также дополнительную выручку за счет привлечения съемочных команд.

Маисат Шабанова — собственник ресторана «Love Time» — использует похожий подход: в 2021 и 2022 годах на базе заведения регулярно снимались художественные короткометражные фильмы, срежиссированные студентами и дебютантами московских киношкол. Мероприятия такого рода не означают издержки: съемки проходили в ночное время, а весь подготовительный и завершающий этап съемочная команда брала на себя.

В ряде случаев на дополнительных мероприятиях можно сразу получать новую аудиторию или даже зарабатывать. Один из возможных кейсов — открытый микрофон для стендаперов: предоставляя площадку толковым организаторам, вы не только получите со временем лояльных звезд, но еще поднимете оборот и получите новых клиентов.

Фото — Маргарита ЖИГАНОВА

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