Какие произведения русской классики покупали чаще всего в 2023 году

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис Литрес проанализировали статистику продаж и бесплатных скачиваний русской классики за 2023 год. Самой популярной бумажной книгой стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а цифровой — «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

По данным сети книжных магазинов «Читай-город», среди произведений русской классики первое место занимает «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В сети представлено 51 издание этого произведения. За 2023 год продано более 65 тысяч книг. Ранее этот же роман был отмечен в сети как лидер продаж среди больших книг, на которые читатели готовы потратить свободное время.

Второе место в рейтинге – «Преступление и наказание» Федора Достоевского. В сети представлено 34 варианта изданий. За год продано более 52 тысяч экземпляров. Далее – «Братья Карамазовы» и «Идиот» Достоевского. Замыкает пятерку самых продаваемых книг русских классиков роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы».

Примечательно, что в топ-10 не вошел Пушкин. Единственное произведение автора в топе «Капитанская дочка» только на двадцать третьей позиции по итогам продаж 2023 года.

Анализируя топ-30, сеть вывела рейтинг классиков по количеству произведений в топе продаж. С большим отрывом с семью произведениями лидирует Фёдор Достоевский. Далее Михаил Булгаков – четыре произведения, Антон Чехов и Николай Гоголь – по три произведения. За 2023 год продано 273 тысячи экземпляров из ТОП-30.

В топ-30 ожидаемо вошли Толстой, Лермонтов, Гончаров, Грибоедов, Набоков, Тургенев, Пастернак, Островский, Куприн. Тридцатку бестселлеров среди русской классики замыкает «Бедная Лиза» Николая Карамзина.

В сети «Читай-город» прогнозируют сохранение «Мастера и Маргариты» и «Преступления и наказания» в лидерах продаж в 1 квартале 2024 года. Представители сети связывают это с предстоящими широко анонсируемыми экранизациями.

Также в сети посмотрели рейтинг запросов Wordstat Яндекс. По запросу «краткое содержание» на первых местах произведения из школьной программы – «Капитанская дочка», «Дубровский», «Горе от ума», «Тарас Бульба», «Отцы и дети».

По запросу «Мастер и Маргарита» чаще всего ищут фильм и сериал. А по запросу «Преступление и наказание» – краткое содержание. «Идиот» и «Преступление и наказание» – самые запрашиваемые в интернете произведения Достоевского. «Преступление и наказание» в основном ищут в кратком содержании.

По запросу «Пушкин» в основном ищут стихотворения и сказки.

По запросу «Анна Каренина» прежде всего ищут фильм, а по запросу «Лев Толстой» – рассказы писателя.

Самые популярные книги по количеству купленных экземпляров и бесплатных скачиваний среди пользователей книжного сервиса Литрес за 2023 год (01.01.2023 - 31.12. 2023):

Преступление и наказание, Достоевский Ф. Капитанская дочка, Пушкин А. Идиот, Достоевский Ф. Горе от ума, Грибоедов А. Анна Каренина, Толстой Л. Палата №6, Чехов А. Чародеи (аудиокнига), Стругацкие А. и Б. Отцы и дети, Тургенев И. Братья Карамазовы, Достоевский Ф. Евгений Онегин, Пушкин A.

Топ-30 русской классики в «Читай-городе» за 2023 год:

Мастер и Маргарита. Булгаков М.А. Преступление и наказание. Достоевский Ф. Братья Карамазовы. Достоевский Ф. Идиот. Достоевский Ф. Мы. Замятин Е. Белые ночи. Достоевский Ф. Бесы. Достоевский Ф. Лолита. Набоков В. Анна Каренина. Толстой Л. Юмористические рассказы. Чехов А. Мертвые души. Гоголь Н. Герой нашего времени. Лермонтов М. Горе от ума. Грибоедов А. Отцы и дети. Тургенев И. Морфий. Булгаков М. Доктор Живаго. Пастернак Б. Игрок. Достоевский Ф. Вишневый сад. Чехов А.П. Обломов. Гончаров И.А. Палата №6. Чехов А. Собачье сердце. Булгаков М. Гроза. Бесприданница. Островский А. Капитанская дочка. Пушкин А. Вечера на хуторе близ Диканьки. Гоголь Н. Война и мир Кн.1 (т. 1, 2). Толстой Л. Белая гвардия. Булгаков М. Гранатовый браслет. Куприн А. Униженные и оскорбленные. Достоевский Ф. Тарас Бульба. Гоголь Н. Бедная Лиза. Карамзин Н.

Топ-30 русской классики в «Читай-городе» за 2022 год:

Преступление и наказание. Достоевский Ф. Белые ночи. Достоевский Ф. Мы. Замятин Е. Мастер и Маргарита. Булгаков М. Морфий. Булгаков М. Мертвые души. Гоголь Н. Игрок. Достоевский Ф. Герой нашего времени. Лермонтов М. Горе от ума. Грибоедов А. Отцы и дети. Тургенев И. Лолита. Набоков В. Идиот. Достоевский Ф.М. Собачье сердце. Булгаков М. Бесы. Достоевский Ф. Бедная Лиза. Карамзин Н. Капитанская дочка. Пушкин А. Униженные и оскорбленные. Достоевский Ф. Записки сумасшедшего. Гоголь Н. Ревизор. Гоголь Н. Гроза. Бесприданница. Островский А. Гранатовый браслет. Куприн А. Анна Каренина. Толстой Л. Братья Карамазовы. Достоевский Ф. Вишневый сад. Чехов А.П. Война и мир Кн.1 (т. 1, 2). Толстой Л. Доктор Живаго. Пастернак Б. Яма. Куприн А. Темные аллеи. Бунин И. 12 стульев. Ильф И., Петров Е. Обломов. Гончаров И.А.