Какие произведения русской классики покупали чаще всего в 2023 году

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис Литрес проанализировали статистику продаж и бесплатных скачиваний русской классики за 2023 год. Самой популярной бумажной книгой стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а цифровой — «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
По данным сети книжных магазинов «Читай-город», среди произведений русской классики первое место занимает «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В сети представлено 51 издание этого произведения. За 2023 год продано более 65 тысяч книг. Ранее этот же роман был отмечен в сети как лидер продаж среди больших книг, на которые читатели готовы потратить свободное время.
Второе место в рейтинге – «Преступление и наказание» Федора Достоевского. В сети представлено 34 варианта изданий. За год продано более 52 тысяч экземпляров. Далее – «Братья Карамазовы» и «Идиот» Достоевского. Замыкает пятерку самых продаваемых книг русских классиков роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы».
Примечательно, что в топ-10 не вошел Пушкин. Единственное произведение автора в топе «Капитанская дочка» только на двадцать третьей позиции по итогам продаж 2023 года.
Анализируя топ-30, сеть вывела рейтинг классиков по количеству произведений в топе продаж. С большим отрывом с семью произведениями лидирует Фёдор Достоевский. Далее Михаил Булгаков – четыре произведения, Антон Чехов и Николай Гоголь – по три произведения. За 2023 год продано 273 тысячи экземпляров из ТОП-30.
В топ-30 ожидаемо вошли Толстой, Лермонтов, Гончаров, Грибоедов, Набоков, Тургенев, Пастернак, Островский, Куприн. Тридцатку бестселлеров среди русской классики замыкает «Бедная Лиза» Николая Карамзина.
В сети «Читай-город» прогнозируют сохранение «Мастера и Маргариты» и «Преступления и наказания» в лидерах продаж в 1 квартале 2024 года. Представители сети связывают это с предстоящими широко анонсируемыми экранизациями.
Также в сети посмотрели рейтинг запросов Wordstat Яндекс. По запросу «краткое содержание» на первых местах произведения из школьной программы – «Капитанская дочка», «Дубровский», «Горе от ума», «Тарас Бульба», «Отцы и дети».
По запросу «Мастер и Маргарита» чаще всего ищут фильм и сериал. А по запросу «Преступление и наказание» – краткое содержание. «Идиот» и «Преступление и наказание» – самые запрашиваемые в интернете произведения Достоевского. «Преступление и наказание» в основном ищут в кратком содержании.
По запросу «Пушкин» в основном ищут стихотворения и сказки.
По запросу «Анна Каренина» прежде всего ищут фильм, а по запросу «Лев Толстой» – рассказы писателя.
Самые популярные книги по количеству купленных экземпляров и бесплатных скачиваний среди пользователей книжного сервиса Литрес за 2023 год (01.01.2023 - 31.12. 2023):
- Преступление и наказание, Достоевский Ф.
- Капитанская дочка, Пушкин А.
- Идиот, Достоевский Ф.
- Горе от ума, Грибоедов А.
- Анна Каренина, Толстой Л.
- Палата №6, Чехов А.
- Чародеи (аудиокнига), Стругацкие А. и Б.
- Отцы и дети, Тургенев И.
- Братья Карамазовы, Достоевский Ф.
- Евгений Онегин, Пушкин A.
Топ-30 русской классики в «Читай-городе» за 2023 год:
- Мастер и Маргарита. Булгаков М.А.
- Преступление и наказание. Достоевский Ф.
- Братья Карамазовы. Достоевский Ф.
- Идиот. Достоевский Ф.
- Мы. Замятин Е.
- Белые ночи. Достоевский Ф.
- Бесы. Достоевский Ф.
- Лолита. Набоков В.
- Анна Каренина. Толстой Л.
- Юмористические рассказы. Чехов А.
- Мертвые души. Гоголь Н.
- Герой нашего времени. Лермонтов М.
- Горе от ума. Грибоедов А.
- Отцы и дети. Тургенев И.
- Морфий. Булгаков М.
- Доктор Живаго. Пастернак Б.
- Игрок. Достоевский Ф.
- Вишневый сад. Чехов А.П.
- Обломов. Гончаров И.А.
- Палата №6. Чехов А.
- Собачье сердце. Булгаков М.
- Гроза. Бесприданница. Островский А.
- Капитанская дочка. Пушкин А.
- Вечера на хуторе близ Диканьки. Гоголь Н.
- Война и мир Кн.1 (т. 1, 2). Толстой Л.
- Белая гвардия. Булгаков М.
- Гранатовый браслет. Куприн А.
- Униженные и оскорбленные. Достоевский Ф.
- Тарас Бульба. Гоголь Н.
- Бедная Лиза. Карамзин Н.
Топ-30 русской классики в «Читай-городе» за 2022 год:
- Преступление и наказание. Достоевский Ф.
- Белые ночи. Достоевский Ф.
- Мы. Замятин Е.
- Мастер и Маргарита. Булгаков М.
- Морфий. Булгаков М.
- Мертвые души. Гоголь Н.
- Игрок. Достоевский Ф.
- Герой нашего времени. Лермонтов М.
- Горе от ума. Грибоедов А.
- Отцы и дети. Тургенев И.
- Лолита. Набоков В.
- Идиот. Достоевский Ф.М.
- Собачье сердце. Булгаков М.
- Бесы. Достоевский Ф.
- Бедная Лиза. Карамзин Н.
- Капитанская дочка. Пушкин А.
- Униженные и оскорбленные. Достоевский Ф.
- Записки сумасшедшего. Гоголь Н.
- Ревизор. Гоголь Н.
- Гроза. Бесприданница. Островский А.
- Гранатовый браслет. Куприн А.
- Анна Каренина. Толстой Л.
- Братья Карамазовы. Достоевский Ф.
- Вишневый сад. Чехов А.П.
- Война и мир Кн.1 (т. 1, 2). Толстой Л.
- Доктор Живаго. Пастернак Б.
- Яма. Куприн А.
- Темные аллеи. Бунин И.
- 12 стульев. Ильф И., Петров Е.
- Обломов. Гончаров И.А.
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