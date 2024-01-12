GRIBOEDOV: В честь Александра Сергеевича Грибоедова назвали планету

15 января 1795 года родился Александр Сергеевич Грибоедов — русский писатель, прозаик, драматург, дипломат, лингвист, историк, востоковед, пианист и композитор, статский советник. Грибоедов известен прежде всего благодаря пьесе в стихах «Горе от ума» (1824), которую и по сей день ставят в театрах России и мира. Она послужила источником многочисленных крылатых фраз.

Институт Прикладной Астрономии РАН, на основании решения от 13 июля 1984 года Комитета по наименованию малых планет Международного Астрономического Союза (МАС) сообщил, что что малая планета, зарегистрированная в международном каталоге малых планет под № 2837 и имеющая предварительное обозначение 1971 TJ2, получила имя

GRIBOEDOV

в честь Александра Сергеевича Грибоедова. Малая планета (2837) Griboedov = 1971 TJ2 была открыта 13 октября 1971 г. Л.И. Черных в Крымской астрофизической обсерватории.

«Погружаясь в биографию и жизнь этого удивительного, одаренного человека, мы восхищаемся его всесторонними талантами и культурным наследием. Он – звезда русской и европейской драматургии, поэзии и литературы. Очень приятно, что в честь Александра Сергеевича названо небесное тело, и его имя вошло в анналы современной астрономии», – говорит Директор единственного в России музея-заповедника «Хмелита», посвященного жизни и творчеству Грибоедова, Надежда Викторовна Кулакова.