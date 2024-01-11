ТОП самых популярных книг 2023 года

Безусловным лидером продаж в старейшем книжном магазины столицы второй год подряд становится книга Елены Вавиловой и Андрея Безрукова «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства». На высокий и стабильный спрос работает биография авторов - разведчиков-нелегалов, много лет проработавших под глубоким прикрытием. На второй и третьей позициях топа «Библио-Глобуса» популярные имена – Виктор Пелевин («Путешествие в Элевсин») и Захар Прилепин («Координата Z»). Четвертое место занимает книга Михаила Головлева «СВО. Клаузевиц и пустота». А замыкает пятерку лидеров Эрих Фромм («Искусство любить»).

Что читают?

Эксперты «Библио-Глобуса» констатируют, слухи о значительном снижении интереса к художественной литературе остаются лишь слухами. В ТОП-20 продаж доля художественных книг составляет 45%. Столько же приходится на долю нон-фикшн литературы. 10% составляет учебная литература (преимущественно для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ).

От классики до Young Adult

В сегменте художественной литературы в первом полугодии 2023 г. наблюдалось снижение спроса (по сравнению с 2022 г.) по количеству экземпляров на 32%.

Во втором полугодии спрос на художественные книг стабилизировался за счет ярких новинок Виктора Пелевина, Захара Прилепина, Дины Рубиной, Александры Марининой, Леонида Юзефовича и других современных российских авторов.

В период с сентября по декабрь отмечался рост спроса (15%) на фантастику, как российскую (Сергея Лукьяненко и Вадима Панова), так и зарубежную (Лю Цысинь).

В то же время, во втором полугодии отмечено снижение на 20% интереса к литературе Young Adult, которая пользовалась большим успехом весной и летом 2023 г. Эксперты «Библио-Глобуса» связывают этот тренд с учебной нагрузкой на молодежную аудиторию.

Изменится ли ситуация с этим сегментом литературы в 2024 году? Вопрос открытый.

Нон-фикшн наступает

В «Библио-Глобусе» спрос на историческую литературу, биографии и мемуары, книги про политику и психологию традиционно высокий. Все перечисленные литературные направления представлены в ТОП-20 продаж за 2023 год. Так, помимо уже упомянутых Елены Вавиловой, Андрея Безрукова, Эриха Фромма и Михаила Головлева, особой популярностью пользовались книги Николая Цискаридзе, Ольги Примаченко, Михаила Хазина, Виктора Франкла и др.

Куда уходит детство?

По итогам первого полугодия 2023 года эксперты «Библио-Глобуса» отмечали падение спроса на детскую литературу (порядка 30%). Схожая тенденция продолжилась и во втором полугодии. В результате, в ТОП-20 продаж оказалась только одна детская книга – «Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери. Наиболее важной проблемой является отсутствие ярких новинок, способных заинтересовать детскую аудиторию. Как итог, покупатели снова и снова делают ставку на проверенную многими поколениями литературу.

О пище духовной

Продажи «Библио-Глобуса» не подтверждают утверждения о росте спроса на эзотерическую литературу – он остается стабильно низким на протяжении последних нескольких лет.

В сегменте религиозной литературы в течение всего года лучшая динамика продаж отмечалась у книг, посвященных исламу.

Из книг православного содержания лучшие результаты - у новинки Тихона Шевкунова («Гибель империи»). Спрос на специальную литературу (акафисты, требники, часословы, уставы) постоянно снижается - прихожане покупают такие книги в специализированных магазинах или церковных лавках.

Учиться, учиться и еще раз учиться

На протяжении последних лет спрос на учебную литературу носит исключительно сезонный характер - подъем весной (март-апрель) и осенью (сентябрь-октябрь), что связано с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ.

Совсем иная ситуация в части изучения иностранных языков. Весь 2023 год в «Библио-Глобусе» фиксировался рост интереса к учебной литературе по изучению китайского, арабского и персидского языков. При этом спрос на пособия и учебники по европейским языкам также оставался стабильно высоким. Увеличилось и количество покупателей учебников по изучению русского языка для иностранцев.

Комиксы всё?

В течение всего 2023 года продажи комиксов Marvel демонстрировали падение на 30% (по сравнению с 2022 годом). Реализация комиксов Манга также сократилась на треть.

Российские комиксы в 2022 года (по сравнению с 2021 годом) показывали неплохой рост - наблюдалось увеличение продаж на 70% по сумме реализации. Однако в 2023 году реализация снизились почти на 40%. Стало ли такое падение следствием перенасыщения спроса на отечественный продукт, или он пока не может в должной мере конкурировать с западными аналогами? В этом предстоит разобраться в 2024 году.

Новогодние хиты, 2024

Реализация книг в период новогодних каникул принесла сразу несколько сюрпризов. Так, лидером продаж в период с 2 по 8 января 2024 года, стал «Каталог Монет СССР и России 1918-2024 г.», подготовленный Сергеем Гусевым.

Помимо лидеров продаж 2023 года, в список новогодних хитов вошли книги: Владимира Рябова «Русская фольклорная демонология», Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих», Владимира Сорокина «Наследие», Юрия Полякова «Совдетство. Узник пятого волнореза». Яны Сороки «Потайные двери Москвы. Старинные особняки и их истории».