МВК Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки представляет выставку «Открывая забытые имена. Александр Бучкури»

С 18 марта по 3 июля 2022 года в музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки пройдет художественная выставка «Открывая забытые имена. Александр Бучкури».

А.А. Бучкури. У цирка. 1936. Холст, масло. 130х160. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского

А.А. Бучкури. Девушка в парчовом наряде. 1904. Холст, масло. 87х66,5. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского

А.А. Бучкури. Женский портрет. Картон, пастель. 58,5х44. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского

Выставка призвана показать незаурядный талант и мастерство художника, имя которого долгие годы было незаслуженно забыто. Живописные и графические работы художника специально предоставлены Воронежским областным художественным музеем им. И.Н. Крамского и экспонируются в Москве впервые.

Александр Алексеевич Бучкури — даровитый живописец, имеющий свою уникальную и узнаваемую манеру. Его выдающиеся способности признавал его наставник в Академии художеств, великий Илья Ефимович Репин: «… Он отличный художник, и я горжусь таким моим бывшим учеником».

Творческое окружение — художники русской реалистической школы XIX века — оказали безусловное влияние на взгляды Александря Бучкури как художника-передвижника. Его картины, посвящённые родным традициям, крестьянскому быту соответствуют тенденциям начала XX века (представители Ф.А. Малявин, Б.М. Кустодиев, А.Е. Архипов) в стремлении раскрыть и увековечить в искусстве праздничную сторону жизни обычного человека.

Воронежский край — малая родина художника. Завершив обучение в Академии художеств, молодой живописец вернулся домой, где всецело посвятил себя творчеству: создал целую галерею ярких, характерных портретных образов воронежских жителей, отразил в своих работах детали и особенности местного быта. Александр Бучкури стремился выразить то лучшее, светлое, привлекательное, чем богата народная жизнь. Красочность, своеобразие народных костюмов, оригинальные цветовые и композиционные решения гармонично смотрятся на полотнах, не затмевая портретные образы.

Александр Бучкури активно делился опытом со своими учениками. Его наставничество способствовало развитию академической, реалистической художественной школы в Воронеже. Блестящий педагог воспитал таких талантливых живописцев, как А. Хазаров, М. Лихачёв, А. Васильев и другие. Художник был примером живой и увлечённой личности: «Бучкури страстно любил человека… Сопровождая Александра Алексеевича в его прогулках, я много раз замечал, как он, обогнав прохожих, пытливо заглядывал им в лица, стараясь найти и запомнить черты, которые ему необходимы как художнику», — Б.В. Тими, ученик А.А. Бучкури.

Экспозиция вызовет неподдельный интерес не только у профессиональных ценителей, но и у широкого круга зрителей.

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