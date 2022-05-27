КАЛИНИНГРАД: В Кафедральном соборе будет представлена картина Владимира Боровиковского

Проект «Выставка одной картины» стал уже доброй традицией Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи. 19 июня жители Калининграда смогут увидеть «Портрет сестер княжон А.Г. и В.Г. Гагариных».
В этот же день состоится лекция «Красоту Боровиковский спас» Людмилы Маркиной, доктора наук, профессора, заведующей отделом живописи XVIII – первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи.
Вечером 19 июня состоится открытие Международного фестиваля органистов. В исполнении ансамбля «Les Moscovites», дипломанта международного конкурса Ксении Авраменко (флейта) прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, романсы и песни российских и зарубежных авторов конца XVIII века. Титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгений Авраменко.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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