Выставка работ художников и их детей «Нарисуй мне нечестно» открывается в Галерее XXI века

Можно ли воспитать художника или им нужно родиться?

Проект «Нарисуй мне нечестно» исследует пространство сотворчества профессиональных художников со своими детьми, прежде всего — те сложные параллели и взаимосвязи, которые образуются в результате влияния разных поколений друг на друга.

Кураторы выставки предполагают, что ребенок, который формируется в художественной, творческой семье, может дольше сохранить свободу высказывания из-за многообразия визуальных впечатлений, родительской поддержки в экспериментах. У этих ребят есть врожденное преимущество — насмотренность, накопленная дома, есть доступ к взрослым профессиональным материалам, естественное погружение в профессию. Но станут ли они художниками?

Или может быть, наоборот? Авторитет родителей в семье создаёт свои помехи и шаблоны? Не исключено также, что творчество детей во многом может питать профессиональную практику родителей. В некоторых случаях зрителям выставки будет не просто догадаться о возрасте автора той или иной работы.

В экспозиции будут представлены работы взрослых состоявшихся авторов и их детей: рисунки и инсталляции, объекты из различных материалов, видео-арт и живопись.

Выставка работает с 1 по 30 июня 2022 года.

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