КАЛИНИНГРАД: Всероссийский день органа

28 ноября 2021 года Кафедральный собор Калининграда вместе с другими концертными залами по всей стране встретил Всероссийский день органа эксклюзивным концертом «Два короля» для двух органов крупнейшего в России органного комплекса. В этот день авторские проекты титулярных органистов Евгения Авраменко и Мансура Юсупова закрыли программу 13 международного фестиваля «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе».

В Кафедральном соборе Калининграда, который участвует в празднике с самого начала, представлена программа «Два короля». Она создана специально для этого зала — единственного в России, где установлены два органа, соединенные между собой оптоволокном.

Инструменты звучали одновременно и отдельно друг от друга. Находясь за одним органом, исполнитель мог подключать возможности второго.

122 регистра, 8525 труб — таковы грандиозные характеристики органного комплекса! И все они были представлены на концерте, где зрители услышали барочный и симфонический органы, а также увидели игру на двух органах сразу – исполнение произведений только при помощи органной педали, игру в четыре руки и четыре ноги.

Два титулярных органиста Кафедрального собора Мансур Юсупов и Евгений Авраменко исполнили произведения Баха, Дюпре, Пьяцца, Террени, Альбениса, Талбен-Болла, Петра Ильича Чайковского.

Увертюра для двух органов и литавр Александра Чайковского, написанная композитором специально для органа в честь его десятилетия и посвященная Вере Таривердиевой, открывала концерт.

День органа в России отмечают с 2019 года. Его инициировала Российская академия музыки им. Гнесиных, чтобы расширить органную аудиторию и углубить представления об уникальном инструменте с более чем 2000-летней историей. С каждым годом к празднованию этого Дня присоединяется все больше российских городов.

В 2021-м концерты, лекции, мастер-классы проходили в Санкт-Петербурге, Калининграде, Архангельске, Смоленске, Сочи, Перми, Мурманске, Новосибирске, Челябинске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Чите и других городах России.

В Москве, в этот день, орган звучал с 9 часов утра до 12 часов ночи на самых крупных площадках.

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