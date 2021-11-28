LASCALA выпустила новый альбом «Ecuador»

Яркий представитель российского латин-рока группа LASCALA выпустила новый альбом под названием «Ecuador». Среди десяти песен, представленных слушателям, можно найти и трек «Ночь», записанный вместе с группой Мураками. Он уже обратил на себя внимание радиослушателей и добрался до самых высоких строчек чартов.
Новые треки группы LASCALA сравнивают с картинами кинематографа, находят в них отсылки к кинематографу, историям из картин Тарантино и Родригеса и характерные для песен музыкантов размышления об отношениях между героями.
4 декабря в Москве группа проведет презентацию нового альбома. Концерт пройдет на сцене клуба Gipsy. После этого в рамках тура LASCALA представит «Ecuador» слушателям из разных городов России.
Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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