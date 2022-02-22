Картину ученика Репина «Ополчение 1812 года» оценили в 10 млн рублей на аукционе «Литфонда»

Картина воспитанника Ильи Репина, Орден Белого Орла, лейтенантская стопка от «Gucci» и другие артефакты военной тематики предстанут на торгах Аукционного дома «Литфонд» 23 февраля. Начальные ставки достигают миллионы рублей.

«Ополчение 1812 года» написал выпускник Академии художеств Павел Шмаров (1874-1950). Он был баталистом и работал в жанре крупных форматов. Картина, представленная к торгам, имеет размеры 5,5 м (холст, масло; справа внизу имеется подпись автора).

Произведения ученика Репина отличаются многофигурными композициями, ярким колоритом с превалированием синих, зеленых, оранжево-красных оттенков. Заявленная картина представляет коллекционное и музейное значение, о чем свидетельствуют экспертное заключение от Министерства культуры РФ. Начальная ставка за полотно назначена 10 000 000 рублей.

Награды Российской Империи

Два топовых лота, которые представят на аукционе, несомненно вызовут интерес у коллекционеров орденов и медалей. Один из них – звезда, знак и лента Ордена Белого Орла (Россия, вторая половина XIX века; стартовая цена 4 000 000 рублей).

Немногим меньше, 2 500 000 рублей, заявлена начальная цена за наградную серебряную медаль на пятиугольной колодке с лентой ордена Святого Владимира и с портретом Императора Александра II на аверсе, а также с надписью «Благодарю» на реверсе. Согласно архивным данным, медаль была вручена лишь однажды, стремянному I статьи Императорской Охоты Степану Никонову за спасение жизни Императора Александра II во время охоты на медведя в 1871 году под Санкт-Петербургом. Никонов «принял» зверя на рогатину, за что и был удостоен серебряной награды. Всего на Петербургском монетном дворе в 1872 году были отчеканены две такие медали — эта и еще золотая (которая тоже нашла своего героя-стрелка). Представленная к торгам медаль из серебра признана чрезвычайной редкостью, о чем свидетельствуют два экспертных заключения Государственного Исторического музея.

Лоты военного времени

Ценителям исторического костюма предстоит поторговаться за мундир офицерский (доломан) Елисаветградского 3–го Гусарского Ее Высочества Великой княжны Ольги Николаевны полка, образца 1855–1907 гг. Этот элемент костюма из голубого сукна с золотой филигранной шнуровкой, пуговицами–«костыльками» и мундирными позолоченными пуговками–«орлянками» выставлен на торги по начальной ставке 850 000 рублей.

Еще один знаковый предмет и большая редкость на аукционе: солдатская гренадерка фузилерного батальона Павловского полка, образца 1878 г. Ее владелец был участником легендарного сражения в районе селения Горни-Дыбник во время Русско–турецкой войны, когда турецкий гарнизон капитулировал, подняв белый флаг. На налобнике закреплена накладная Андреевская звезда и наградная лента с надписью «За горный Дубняк 12 октября 1877 г.». Стартовая цена оценена экспертами в 700 000 рублей.

Другая гренадерская шапка нижнего чина гвардейской пехоты Лейб-гвардии Измайловского полка выставлена на торги за 500 000 рублей. Головной убор из сукна, с бронзовыми элементами и с парадным помпоном, а также тремя накладными гренадами (1770–е гг.) сохранился в хорошем состоянии. На налобнике шапки нанесен гравированный вензель императрицы Екатерины II и девиз «За Веру и Верность».

В удивительной сохранности дожил до наших дней другой редчайший артефакт — патронташ (подсумок) гребецких команд (морская пехота) эпохи Императрицы Елизаветы Петровны (1750–е гг.). Аксессуар выполнен из кожи и бархата, оформлен элементами из металла и дерева. У лота есть аналог в Санкт-Петербурге, который хранится в Центральном Музее Военно-морского флота. Начальная стоимость патронташа на московском аукционе указана в 100 000 руб.

Подарок старшему лейтенанту от «Gucci»

Интригует участников предстоящего аукциона подарочная серебряная стопа с укрепленным на ней знаком «врангелевского» Ордена Николая Чудотворца (Тунис; Бизерта, 14 марта 1921 г.). На стопе дарственная гравировка: «В воздаяние героических подвигов храбрости и мужества, а также понесенных беспримерных жертв в борьбе по освобождению России от большевиков. Командиру канонерской лодки «Грозный», старшему лейтенанту Роберту Эдуардовичу Вирену. Порт Бизерта 14 марта 1921 года». На донышке стопы указана проба «800» и стоит фирменное клеймо «Gucci». Лот представлен в оригинальном деревянном подарочном футляре.

Обладателем брендовой вещи был Роберт Эдуардович Вирен (1891–1953) — военно-морской офицер, который воевал в Гражданскую войну на стороне белых и был удостоен ордена Святителя Николая Чудотворца 2–й степени. Награда приравнивалась к Георгиевской.

К лоту прилагается заключение Государственного исторического музея, в котором говорится, что «…серебряный наградной стакан со знаком ордена Св. Николая Чудотворца является подлинным, изготовленным в 1921 г. в итальянской фирме «Gucci», существующей до сегодняшнего дня. Наградной стакан представляет собой крайне редкий и любопытный артефакт истории России. Имеет особую культурную и историческую ценность». Начальная цена на аукционе 300 000 рублей.

Автографы Великих

Притягивает внимание коллекционеров и входит в число лидеров по просмотрам в каталоге Литфонда такой исключительной редкости лот, как фотография с автографами Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны. Раритет заявлен на торги по начальной ставке 220 000 рублей.

Военные артефакты всегда находят высокий отклик среди коллекционеров и не теряют своей исторической и инвестиционной привлекательности. Потому ставки на редкие свидетельства былых сражений неизменно растут, а предстоящий аукцион обещает стать настоящей схваткой за реликвии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.