IX Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори» представит концертную программу «Mozart – one & only!» в «Зарядье»

29 марта 2022 года в концертном зале «Зарядье» IX Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори» представит концертную программу «Mozart – one & only!». Обладатель немецкой оперной премии OPER! Award 2020 в категории «Лучший новичок года» (Best Newcomer of the Year) и уникального голоса – мужского сопрано, бразильский оперный певец Бруно де Са впервые выступит в России в сопровождении Московского камерного оркестра Musica Viva под управлением Александра Рудина с сольной программой произведений из малоизвестных в нашей стране опер Моцарта – «Царь–пастух», «Митридат, царь Понтийский» и «Луций Сулла».

И если вторая часть программы отдана светской оперной музыке, то предваряет её музыка духовно-религиозная. Концерт откроет небесной красоты сопрановая ария–вокализ Et incarnatus est («И воплотился от Духа Святого через Деву Марию, и стал человеком») из Большой мессы до минор, за которой оркестр исполнит «Масонскую траурную музыку» – шедевр инструментальной музыки австрийского гения.

Musica Viva – orchestra in residence фестиваля «Опера Априори». Сольные концерты Франко Фаджоли*, Юлии Лежневой, Андреаса Шолля*, Стефани д’Устрак* (дважды), Макса Эмануэля Ценчича (дважды), оратория «Илия» Мендельсона, оперы «Дева в башне» Сибелиуса** и «Кащей бессмертный» Римского-Корсакова прошли в его сопровождении.

Интересный факт: оркестр с маэстро Рудиным за дирижёрским пультом открывал первый фестиваль «Опера Априори» в Большом зале консерватории в феврале 2014 года. В концертной программе «От барокко до Моцарта» солировала Юлия Лежнева, которая исполнила мотет Exsultate, jubilate в завершение вечера. Этим же мотетом Бруно де Са закончит 1-е отделение концерта. Казус повторения музыкального произведения в рамках фестиваля, за 8 лет своего существования представляющего исключительно эксклюзивные программы и раритеты, возможно, станет маркером возрождения сильно пострадавшего в 2020-2021 годах фестиваля и возвращения к своему привычному графику, изломанному из-за нестабильной ситуации этого времени.

Концерт пройдёт при поддержке Посольства Бразилии в России.

Подробности на сайте www.operaapriori.com .

––––––––––––––

* первые сольные концерты в Москве/в России.

** премьера в России.

Фото – Marcos Hermes

