Картины Мартироса Сарьяна на выставке Музея Москвы на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

28 февраля 1880 года родился художник Мартирос Сарьян, выдающийся мастер цвета и яркий представитель символизма в живописи. Он не был уроженцем Саратовской губернии, но еще в начале своего творческого пути примкнул к саратовской школе символизма, которой посвящена выставка Музея Москвы в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. В экспозиции представлено несколько натюрмортов и пейзажей Сарьяна.

Натюрморт Мартироса Сарьяна «Плоды и овощи» — одно из самых ярких произведений на выставке Музея Москвы «Волга. Москва. Нева. Саратовские художники в Москве и Ленинграде 1920–1940-х». Учиться в Московское училище живописи, ваяния и зодчества будущий художник приехал не из Саратова, а с юга России — из Нахичевани-на-Дону, и сразу принял философию саратовских символистов. Уже сформировавшимся художником он поехал в родную Армению, которая вдохновляла его до конца долгой жизни. И если полотна саратовцев словно утопают в голубом тумане, на картинах Сарьяна — яркие краски и знойный ослепительный свет юга. «Герои» его натюрмортов — сочные оранжевые персики, спелые бордовые гранаты, сияющий всей природной палитрой виноград и другие плоды юга.

Также Сарьян часто изображал красочные букеты. Одно из таких произведений «Цветы. Натюрморт», где он собрал в вазы благоухающие весенние цветы — сирень, тюльпаны, ландыши, — тоже представлено в экспозиции Музея Москвы.

Как и саратовцы, Сарьян обращался к теме сельского хозяйства. Но если на полотнах Виктора Борисова-Мусатова и Павла Кузнецова мы видим капустные поля, Сарьян пишет сбор винограда на фоне гор. В сельскохозяйственных пейзажах художник остается верен принципам символизма: ему интересны не бытовые детали, а высокие темы смены сезонов, плодородия, взаимодействия человека и природы. Работу Мартироса Сарьяна «Сбор винограда» и другие произведения художника также можно увидеть в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Экспонаты для выставки предоставили Музей Востока и Музей Музыки.

