Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLESERYABKINA на «Авторадио»: «Нужно больше бесплатных мероприятий для семей»

SERYABKINA на «Авторадио»: «Нужно больше бесплатных мероприятий для семей»

By T1
170
SERYABKINA в студии Авторадио
Фото: пресс-служба Авторадио

Певица посетила студию «Мурзилок Live» на «Авторадио» с весенним треком «Асфальт» и рассказала о своей общественной инициативе, с которой выступила в Государственной Думе.

SERYABKINA принесла на «Авторадио» новую песню «Асфальт» еще до официального релиза – трек появится на стримингах в конце февраля, но слушатели радиостанции услышали его первыми в прямом эфире.

«В эту пятницу состоится мой большой релиз, но я пришла на «Авторадио», чтобы спеть эксклюзивно для вас и всех ваших слушателей. Эта песня создаст правильное настроение в преддверии весны», – призналась артистка.

Главной темой разговора стал недавний визит певицы в Государственную Думу, где она получила благодарственное письмо и статуэтку как поп-исполнительница. SERYABKINA воспользовалась возможностью, чтобы выступить с конкретным предложением:

«Я сказала: было бы здорово в преддверии весны делать больше бесплатных гуляний и мероприятий, куда люди могли бы приходить всей семьей и вместе проводить время. Раскрасить досуг людей – это 100% нужная инициатива», – отметила SERYABKINA.

По мнению артистки, городские власти должны активнее развивать форматы открытых концертов и праздников, доступных каждому жителю независимо от дохода. Особенно актуально это в весенний период, когда москвичи и гости столицы ищут возможности интересно и бюджетно проводить время с близкими.

Еще одной темой эфира стало участие SERYABKINA в Международном конкурсе красоты БРИКС – певица вошла в состав жюри. Смотр будет проходить в трех категориях: «Мисс БРИКС» (девушки до 30 лет), «Миссис БРИКС» (замужние или мамы) и «Мини-Мисс БРИКС» (дети до 12 лет). Сама артистка с юмором заметила, что вполне могла бы претендовать на победу в категории «Миссис». Оценивать конкурсанток ей помогает собственный опыт: в 2007 году она представляла Россию на «Евровидении».

«Я тоже представляла свою страну на международном конкурсе и знаю, насколько это сложно, ответственно и почетно. И волнительно. Мне приятно, что меня пригласили. Буду стараться оценить девушек из разных стран по достоинству, – поделилась певица. – Хотя красота – штука субъективная. Но я буду не самым строгим членом жюри» – заявила SERYABKINA на «Авторадио».

Предыдущая статья
Севастопольский государственный театр оперы и балета и Михайловский театр заключили соглашение о сотрудничестве
Следующая статья
Якутский фильм «Белый пароход» выходит в онлайн-кинотеатрах

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru