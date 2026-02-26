SERYABKINA на «Авторадио»: «Нужно больше бесплатных мероприятий для семей»

Певица посетила студию «Мурзилок Live» на «Авторадио» с весенним треком «Асфальт» и рассказала о своей общественной инициативе, с которой выступила в Государственной Думе.

SERYABKINA принесла на «Авторадио» новую песню «Асфальт» еще до официального релиза – трек появится на стримингах в конце февраля, но слушатели радиостанции услышали его первыми в прямом эфире.

«В эту пятницу состоится мой большой релиз, но я пришла на «Авторадио», чтобы спеть эксклюзивно для вас и всех ваших слушателей. Эта песня создаст правильное настроение в преддверии весны», – призналась артистка.

Главной темой разговора стал недавний визит певицы в Государственную Думу, где она получила благодарственное письмо и статуэтку как поп-исполнительница. SERYABKINA воспользовалась возможностью, чтобы выступить с конкретным предложением:

«Я сказала: было бы здорово в преддверии весны делать больше бесплатных гуляний и мероприятий, куда люди могли бы приходить всей семьей и вместе проводить время. Раскрасить досуг людей – это 100% нужная инициатива», – отметила SERYABKINA.

По мнению артистки, городские власти должны активнее развивать форматы открытых концертов и праздников, доступных каждому жителю независимо от дохода. Особенно актуально это в весенний период, когда москвичи и гости столицы ищут возможности интересно и бюджетно проводить время с близкими.

Еще одной темой эфира стало участие SERYABKINA в Международном конкурсе красоты БРИКС – певица вошла в состав жюри. Смотр будет проходить в трех категориях: «Мисс БРИКС» (девушки до 30 лет), «Миссис БРИКС» (замужние или мамы) и «Мини-Мисс БРИКС» (дети до 12 лет). Сама артистка с юмором заметила, что вполне могла бы претендовать на победу в категории «Миссис». Оценивать конкурсанток ей помогает собственный опыт: в 2007 году она представляла Россию на «Евровидении».

«Я тоже представляла свою страну на международном конкурсе и знаю, насколько это сложно, ответственно и почетно. И волнительно. Мне приятно, что меня пригласили. Буду стараться оценить девушек из разных стран по достоинству, – поделилась певица. – Хотя красота – штука субъективная. Но я буду не самым строгим членом жюри» – заявила SERYABKINA на «Авторадио».