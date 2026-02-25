Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Марк Богатырев, Денис Никифоров и Никита Панфилов на премьере фильма «Мой друг»

Съемочная группа фильма Мой друг
Фото: Глеб Лоскутов

В кинотеатре «Формула кино ЦДМ» состоялась звездная премьера проникновенной драмы «Мой друг». Вдохновляющая история о силе дружбы, которая способна творить чудеса и дарить надежду даже в самых отчаянных обстоятельствах.

Среди гостей премьеры были Марк Богатырев, Никита Панфилов, Денис Никифоров, Наталья Мильниченко, Дмитрий Куличков, Дина Корзун, Анна Калашникова, Антон Наумов, Ева Искусных, Владимир Бутенко, Лилия Сайфуллина, MIKO GLSS, Gabriela MG, Илья Гуров и многие другие.

По сюжету внучка находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Чтение рукописи переносит нас в его далекое детство, в котором двое мальчишек — один, лишенный возможности ходить, и другой, ставший его опорой, — знакомятся, и эта встреча меняет все.

Чтобы помочь другу поверить в выздоровление, один из них придумывает спасительную сказку про русалку. Перенося вымысел в реальность, он инсценирует загадочные встречи с мифическими существами, от которых нужно убегать. В этой игре, полной опасностей и волшебства, рождается не только воля к жизни и вера в чудо, но и дружба на всю жизнь.

Именно эта дружба становится сильнее любых преград и защищает от жестокого мира. А ее отголоски, спустя десятилетия, заставят пересмотреть прошлое и задать главный вопрос: чья же это история на самом деле?

Дистрибьютор – кинокомпания «Ракета Релизинг».

