Катя Лова представила новую песню «С тобой». Этот трек звучит, будто свадебная клятва, переведенная на язык музыки. Как и другие песни из творчества артистки, новая работа окутывает нежностью, любовью и верой в мечты.

В композиции перекликаются признание в любви и обещание быть лучшим другом, принятие прошлого и готовность пройти через любые преграды вместе, а также сокровенное желание всегда быть рядом с любимым человеком. Песня «С тобой» может стать самым искренним музыкальным сопровождением для свадеб этого лета.