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ДомойМир музыкиИсполнительница хита «Подснежник» PavLova пробежала практически полумарафонскую дистанцию по центру города

Исполнительница хита «Подснежник» PavLova пробежала практически полумарафонскую дистанцию по центру города

editor
By editor
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pavlova
Фото: пресс-служба артиста

Беги, Ира, беги! – или как попасть в книгу рекордов, снимая клип. Автор и исполнитель PavLova и режиссер Мари Ароян сняли клип на популярный трек «Подснежник», который долгое время занимал первые места в трендах известных соцсетей и показал высокие результаты на стриминговых площадках. Ее совместный фит на «Подснежник» с диджеем Никитой Райзом залетел в чарт Like fm и удерживает там высокие позиции.

Экранизация необычной сюжетной истории клипа «Подснежник» попала в книгу рекордов синематографа: Ира за один съемочный день пробежала 16.5 километров в кадре по центру города. Сначала на высоких каблуках, а потом уже и на плоской подошве, забыв про усталость.

Очевидная на первый взгляд цель ее марафона открывается неожиданной поворотной линией, которая обращает внимание зрителя на то, что шаблоны и обобщения не работают в нашей жизни. Видео заставляет задуматься о добре, о зле, о человеческих ценностях, о собственных целях и желаниях.

Важно отметить: ни одно животное во время съемок клипа не пострадало! Более того, одна семья стала счастливее и обрела себе хвостатого друга. В минифильме снимался песик из приюта.

В клипе также прослеживаются цитаты из культового фильма «Беги, Лола, беги!», где героиня бежит, не обращая внимания на происходящее вокруг, намекая на то, как кардинально может измениться наша жизнь в любой момент и как важны любые детали.

Ярко, дерзко, просто о сложном – все это про «Подснежник».

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