Фотовыставка арт-проекта Леонида Тишкова «Частная луна» открыта в Мультимедиа Арт Музее, Москва

В рамках «Фотобиеннале-2022» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку одного из самых известных современных российских художников, романтичного и ироничного писателя и поэта Леонида Тишкова.

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Мейнонг, Тайвань. 2012. Фотограф: По-и Чен. © Леонид Тишков

Я вернулся в пустой дом

Помню отец оставил дрова у остывшей печи

Она как мое пустое потухшее сердце

Но луна принесет новый огонь

И снова согреет меня.

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Арктика. 2010. © Леонид Тишков

Луна спускается с сияющих небес

полярные медведи гуляют по льдинам

я вышел с ружьем на медведя,

а это всего лишь меня навестила луна.

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Уваровка, Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков © Леонид Тишков

Небо — рядом

Открой чердак и увидишь

Там где гнездо ос

Гудит ослепительный свет

Заблудившейся луны

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Тайвань. 2012. Фотограф: По-И Чен © Леонид Тишков

На ступенях приморского храма

(как оказался я там?)

Бродячие кошки стали мне ближе друзей.

А луна, лучший друг всех скитальцев.

Иди куда хочешь!

Луна никогда не оставит тебя

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Урал, Россия. 2015. © Леонид Тишков

Я переплываю темную реку

На высокий берег

Где растут вечнозеленые лунные сосны

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Франция. 2009. Фотограф: Тим Парщиков. © Леонид Тишков

Прощание с луной

Не останавливай луну

она поднимется на небо

по лучу Эйфелевой башни

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Переделкино, Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков © Леонид Тишков

На ощупь бреду во тьме

Неся божественный свет за спиной

В рое сверкающих пчел

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Мейнонг, Тайвань. 2012. Фотограф: По-и Чен. © Леонид Тишков

Я вернулся в пустой дом

Помню отец оставил дрова у остывшей печи

Она как мое пустое потухшее сердце

Но луна принесет новый огонь

И снова согреет меня

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Уваровка, Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков © Леонид Тишков

Осень такая холодная

Что даже луна простудилась

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Тайвань. 2012. Фотограф: По-И Чен. © Леонид Тишков

На крыше моего разрушенного дома

Где гнездятся птицы

Высоко я построил моему небесному другу

Дом для луны

Я остаюсь на разбитой Земле

Пока луна не покинет меня

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Выставка «Апокрифос», ГЦСИ. Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков. © Леонид Тишков

Как лунный единорог

Под одеялом она

Еще ярче сияет

Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Чертаново, Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков © Леонид Тишков

Похороны луны — каждое утро

Ночью найдешь новорожденное тело

Луны — поможешь взобраться на небо

Осталась лишь лунка в снегу — Таянный легкий след

Главную часть экспозиции занимает продолжающийся уже почти двадцать лет проект Леонида Тишкова «Частная луна». Поэтичный и ставший сегодня личным брендом художника световой объект «Частная луна», посвященный бельгийскому сюрреалисту Рене Магритту, Тишков впервые выставил в 2003 году на фестивале «Арт-Клязьма», а в 2005 году МАММ впервые показал в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» фотопроект «Частная луна».

Фотографическая серия путешествий «Частной луны» развивается у Леонида Тишкова по сегодняшний день. Фотографы разных стран снимали перформансы-инсталляции Тишкова в самых разных городах мира — Москве, Берлине, Франкфурте, Линце, Красноярске, Лондоне, Париже и др. «Частная луна» побывала почти во всех частях света — от Арктики до Новой Зеландии.

Краткий конспект ее путешествий мы показываем в МАММ вместе с другими инсталляциями Леонида Тишкова: «Дома-скитальцы» (2008), «Машина желаний» (2010) и «Переселение людей в космос» (2012).

На выставке также представлены рисунки, эскизы к инсталляциям, поэтические тексты художника к своим работам и тексты Всеволода Некрасова — одной из центральных фигур «второго русского авангарда», — с которым Тишков вел творческий диалог.

Волшебный, чарующий и хрупкий мир Леонида Тишкова напоминает каждому из нас, что, как писал Антуан де Сент-Экзюпери, «все мы родом из детства». «Маленький принц» — книга для детей, которую каждому взрослому полезно и живительно для души перечитывать многократно. Она — своеобразный камертон творчества Леонида Тишкова. Вот и эпиграфом к работе «Машина желаний» художник выбирает цитату из «Маленького принца»: «… помедлите немного под этой звездой».

В современном «безумном-безумном мире», где царят релятивистские нормы постмодернизма, искренность становится роскошью, которая все менее доступна людям, прячущимся за аватарами и привычными ролями, когда сначала некогда, а потом уже сложно начать честный диалог с самим собой. Художественный мир Леонида Тишкова завораживающе искренен. Попадая в него, нельзя остаться равнодушным.

В инсталляции «Дома-скитальцы» Леонид Тишков создает изящную, тонкую и пронзительную метафору нашего «дольнего мира» — микрокосмоса. В видеоинсталляции «Переселение людей в космос» художник переосмысливает философские идеи Николая Федорова о грядущем заселении Вселенной человечеством. Философская идея трансформируется в поэтическую метафору, люди превращаются в звезды.

Вера, надежда, любовь — базовые ценности, благодаря которым жизнь обретает смысл, на которых зиждется простое человеческое счастье. Однако обрести их так же трудно, как достать луну с небес. Символический жест Леонида Тишкова — апроприация луны, светом которой он уже два десятилетия согревает души детей и взрослых, помогая преодолеть уныние, отчаяние и одиночество, сегодня особенно ценен.

Леонид Тишков родился в 1953 году в городе Нижние Серги Свердловской области. В 1977 году закончил Московский медицинский институт им. А.М. Сеченова. Первые рисунки опубликовал в периодической печати в 1973 году. С 1975 года — член московского Горкома художников-графиков. С 1982 года — свободный художник. С середины 1980-х иллюстрировал книги: «Война с саламандрами» Карела Чапека, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, «Охота на Снарка» Льюиса Кэрролла, а также книги обэриутов — Даниила Хармса, Николая Олейникова и Александра Введенского.

Работал в сквоте неформального объединения художников «Фурманный переулок», позже — в мастерских на Чистых прудах. В 1990 году организовал эфемерное издательство «Даблус», в котором издавал свои книги, а также книги художников Константина Звездочетова, Никиты Алексеева, Резо Габриадзе, Дмитрия Крымова и др. Автор нескольких книг, в 2020 году в издательстве НЛО вышел его роман «Взгляни на дом свой».

Работает в разных медиа: рисунок, фотография, видео, пространственные и световые инсталляции и паблик-арт. Участвовал более чем в ста российских и международных выставках.

Лауреат премии «Инновация» в номинации «Художник года» (2017).

Работы Тишкова находятся в коллекциях таких музеев, как: Государственная Третьяковская галерея; Государственный Русский музей; Государственный Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина; Мультимедиа Арт Музей, Москва; Московский музей современного искусства; Екатеринбургский музей изобразительных искусств; Museum of Modern Art (Нью-Йорк); Nasher Museum of Art (Дарем, США); Block Museum (Чикаго, США); Центр современного искусства «Уяздовский замок» (Варшава), Центр современного искусства Луиджи Печчи (Прато, Италия).

Выставка завершит работу 31 июля 2022 года.

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