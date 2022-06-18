Фотовыставка арт-проекта Леонида Тишкова «Частная луна» открыта в Мультимедиа Арт Музее, Москва

В рамках «Фотобиеннале-2022» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку одного из самых известных современных российских художников, романтичного и ироничного писателя и поэта Леонида Тишкова.
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Мейнонг, Тайвань. 2012. Фотограф: По-и Чен. © Леонид Тишков
Я вернулся в пустой дом
Помню отец оставил дрова у остывшей печи
Она как мое пустое потухшее сердце
Но луна принесет новый огонь
И снова согреет меня.
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Арктика. 2010. © Леонид Тишков
Луна спускается с сияющих небес
полярные медведи гуляют по льдинам
я вышел с ружьем на медведя,
а это всего лишь меня навестила луна.
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Уваровка, Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков © Леонид Тишков
Небо — рядом
Открой чердак и увидишь
Там где гнездо ос
Гудит ослепительный свет
Заблудившейся луны
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Тайвань. 2012. Фотограф: По-И Чен © Леонид Тишков
На ступенях приморского храма
(как оказался я там?)
Бродячие кошки стали мне ближе друзей.
А луна, лучший друг всех скитальцев.
Иди куда хочешь!
Луна никогда не оставит тебя
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Урал, Россия. 2015. © Леонид Тишков
Я переплываю темную реку
На высокий берег
Где растут вечнозеленые лунные сосны
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Франция. 2009. Фотограф: Тим Парщиков. © Леонид Тишков
Прощание с луной
Не останавливай луну
она поднимется на небо
по лучу Эйфелевой башни
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Переделкино, Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков © Леонид Тишков
На ощупь бреду во тьме
Неся божественный свет за спиной
В рое сверкающих пчел
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Мейнонг, Тайвань. 2012. Фотограф: По-и Чен. © Леонид Тишков
Я вернулся в пустой дом
Помню отец оставил дрова у остывшей печи
Она как мое пустое потухшее сердце
Но луна принесет новый огонь
И снова согреет меня
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Уваровка, Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков © Леонид Тишков
Осень такая холодная
Что даже луна простудилась
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Тайвань. 2012. Фотограф: По-И Чен. © Леонид Тишков
На крыше моего разрушенного дома
Где гнездятся птицы
Высоко я построил моему небесному другу
Дом для луны
Я остаюсь на разбитой Земле
Пока луна не покинет меня
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Выставка «Апокрифос», ГЦСИ. Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков. © Леонид Тишков
Как лунный единорог
Под одеялом она
Еще ярче сияет
Леонид Тишков. Из проекта «Частная луна». Чертаново, Россия. 2003. Фотограф: Борис Бендиков © Леонид Тишков
Похороны луны — каждое утро
Ночью найдешь новорожденное тело
Луны — поможешь взобраться на небо
Осталась лишь лунка в снегу — Таянный легкий след
Главную часть экспозиции занимает продолжающийся уже почти двадцать лет проект Леонида Тишкова «Частная луна». Поэтичный и ставший сегодня личным брендом художника световой объект «Частная луна», посвященный бельгийскому сюрреалисту Рене Магритту, Тишков впервые выставил в 2003 году на фестивале «Арт-Клязьма», а в 2005 году МАММ впервые показал в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» фотопроект «Частная луна».
Фотографическая серия путешествий «Частной луны» развивается у Леонида Тишкова по сегодняшний день. Фотографы разных стран снимали перформансы-инсталляции Тишкова в самых разных городах мира — Москве, Берлине, Франкфурте, Линце, Красноярске, Лондоне, Париже и др. «Частная луна» побывала почти во всех частях света — от Арктики до Новой Зеландии.
Краткий конспект ее путешествий мы показываем в МАММ вместе с другими инсталляциями Леонида Тишкова: «Дома-скитальцы» (2008), «Машина желаний» (2010) и «Переселение людей в космос» (2012).
На выставке также представлены рисунки, эскизы к инсталляциям, поэтические тексты художника к своим работам и тексты Всеволода Некрасова — одной из центральных фигур «второго русского авангарда», — с которым Тишков вел творческий диалог.
Волшебный, чарующий и хрупкий мир Леонида Тишкова напоминает каждому из нас, что, как писал Антуан де Сент-Экзюпери, «все мы родом из детства». «Маленький принц» — книга для детей, которую каждому взрослому полезно и живительно для души перечитывать многократно. Она — своеобразный камертон творчества Леонида Тишкова. Вот и эпиграфом к работе «Машина желаний» художник выбирает цитату из «Маленького принца»: «… помедлите немного под этой звездой».
В современном «безумном-безумном мире», где царят релятивистские нормы постмодернизма, искренность становится роскошью, которая все менее доступна людям, прячущимся за аватарами и привычными ролями, когда сначала некогда, а потом уже сложно начать честный диалог с самим собой. Художественный мир Леонида Тишкова завораживающе искренен. Попадая в него, нельзя остаться равнодушным.
В инсталляции «Дома-скитальцы» Леонид Тишков создает изящную, тонкую и пронзительную метафору нашего «дольнего мира» — микрокосмоса. В видеоинсталляции «Переселение людей в космос» художник переосмысливает философские идеи Николая Федорова о грядущем заселении Вселенной человечеством. Философская идея трансформируется в поэтическую метафору, люди превращаются в звезды.
Вера, надежда, любовь — базовые ценности, благодаря которым жизнь обретает смысл, на которых зиждется простое человеческое счастье. Однако обрести их так же трудно, как достать луну с небес. Символический жест Леонида Тишкова — апроприация луны, светом которой он уже два десятилетия согревает души детей и взрослых, помогая преодолеть уныние, отчаяние и одиночество, сегодня особенно ценен.
Леонид Тишков родился в 1953 году в городе Нижние Серги Свердловской области. В 1977 году закончил Московский медицинский институт им. А.М. Сеченова. Первые рисунки опубликовал в периодической печати в 1973 году. С 1975 года — член московского Горкома художников-графиков. С 1982 года — свободный художник. С середины 1980-х иллюстрировал книги: «Война с саламандрами» Карела Чапека, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, «Охота на Снарка» Льюиса Кэрролла, а также книги обэриутов — Даниила Хармса, Николая Олейникова и Александра Введенского.
Работал в сквоте неформального объединения художников «Фурманный переулок», позже — в мастерских на Чистых прудах. В 1990 году организовал эфемерное издательство «Даблус», в котором издавал свои книги, а также книги художников Константина Звездочетова, Никиты Алексеева, Резо Габриадзе, Дмитрия Крымова и др. Автор нескольких книг, в 2020 году в издательстве НЛО вышел его роман «Взгляни на дом свой».
Работает в разных медиа: рисунок, фотография, видео, пространственные и световые инсталляции и паблик-арт. Участвовал более чем в ста российских и международных выставках.
Лауреат премии «Инновация» в номинации «Художник года» (2017).
Работы Тишкова находятся в коллекциях таких музеев, как: Государственная Третьяковская галерея; Государственный Русский музей; Государственный Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина; Мультимедиа Арт Музей, Москва; Московский музей современного искусства; Екатеринбургский музей изобразительных искусств; Museum of Modern Art (Нью-Йорк); Nasher Museum of Art (Дарем, США); Block Museum (Чикаго, США); Центр современного искусства «Уяздовский замок» (Варшава), Центр современного искусства Луиджи Печчи (Прато, Италия).
Выставка завершит работу 31 июля 2022 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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