Кино-интенсив: парк Кузьминки запускает цикл бесплатных лекций о кино

1 марта 2022 года Парк Кузьминки запускает серию лекций «Кино-интенсив». Программа разделена на тематические блоки: «5 лучших русских режиссеров», «5 лучших режиссеров мирового кинематографа», «5 великих фильмов», «5 выдающихся актрис», «5 выдающихся актеров». Углубить свои знания о кинематографе, узнать много новых имен, открыть для себя скрытые грани признанных шедевров. Интенсивы будут проводиться как в формате онлайн, так и офлайн. И самое главное, совершенно бесплатно. Слушатель может выбрать один курс или записаться сразу на все. Погрузиться в мир кинематографа теперь может каждый!

5 ЛУЧШИХ РУССКИХ РЕЖИССЕРОВ

Михаил Ромм, Григорий Чухрай, Андрей Тарковский, Георгий Данелия, Александр Сокуров – каждого из них отличал свой индивидуальный творческий почерк, поднявший их фильмы на вершину мирового кинематографа. Но какова была цена этого успеха, и почему сами режиссеры зачастую воспринимали съемочную площадку как поле боя? Ответы на эти вопросы – в авторском курсе режиссера театра и кино, сценариста и преподавателя сценарной мастерской РГГУ Юлии Горбачевской.

5 ЛУЧШИХ РЕЖИССЕРОВ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА

История кинематографа Италии, Франции, Швеции, Америки и Ирана в фильмах выдающихся кинорежиссеров Ф. Феллини, Ж.-Л. Годара, И. Бергмана, Ч. Чаплина, А. Киаростами. Творцы, создающие новую реальность, и бытописатели, утонченные эстеты и наблюдательные обыватели – каждый из них был многогранен как личность и не однозначен в своем творчестве, но признан мировым киносообществом. Авторский курс киноведа Надежды Клименко «5 лучших режиссеров мирового кинематографа» посвящен тому, как личностные переживания режиссера отражаются в созданных им фильмах.

5 ВЕЛИКИХ ФИЛЬМОВ

«Музыкант» (1992 год), «Умница Уилл Хантинг» (1997 год), «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999 год), «Бумер» (2003 год), «Пыль» (2005 год). Что объединяет все эти кинокартины? Они вошли в перечень великих фильмов по версии режиссера, члена Союза театральных деятелей Швеции Филиппа Коршунова. На своем курсе он расскажет о том, почему остановил выбор именно на них, и поможет сформировать свой собственный перечень великих фильмов.

5 ВЕЛИКИХ АКТЕРОВ

Интенсив посвящен пяти разным типам киногероев: драматический герой (Том Круз, Метт Деймон, Роберт Дауни мл.), характерный герой (Том Хенкс, Уилл Смитт, Джонни Деп), лирический герой (Оландо Блум, Бредли Купер, Леонардо ди Каприо), антагонист (Хоакин Феникс, Мадс Миккельсен, Киану Ривз), комедийный герой (Джимм Керри, Бен Стиллер, Адам Сендлер). Актриса Театра наций, лауреат международных фестивалей Дарья Белодед вместе со слушателями курса раскроют «формулы успеха» самых узнаваемых голливудских актеров, чье появление на экране делают каждый фильм кассовым.

5 ВЕЛИКИХ АКТРИС

От Марлен Дитрих до Моники Беллуччи: курс «5 великих актрис» посвящен не только тому, как формировался образ героини в кинематографе, но и тому, как менялось представление о женской красоте. Заслуженный артист РФ, ведущий актер Центрального Академического театра Российской Армии Сергей Данилевич раскроет секреты таланта главных красавиц мировой киноиндустрии, и, конечно, остановится на биографиях выдающихся актрис «золотой эры» советского кинематографа.

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