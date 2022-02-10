Okko и Уральская индустриальная биеннале представляют видеокурс по теории современного искусства

В рамках проекта «Искусство онлайн» Okko, входящий в экосистему Сбера, эксклюзивно представляет цикл видеолекций, созданных экспертами 6-й Уральской индустриальной биеннале — международного проекта в сфере современного искусства. С 9 февраля подписчикам Okko доступны 6 эпизодов лекций «Современное искусство. Время объяснять». Все эпизоды будут дублированы версией с субтитрами и переводом на жестовый язык для людей с нарушениями слуха. Инклюзивная коллекция появится на сервисе Okko 25 февраля.

Команда Уральской биеннале часто слышит вопросы и сомнения зрителей. Разобраться в современном искусстве непросто, а окружающие его контексты часто сложны и могут запутать еще больше. В представленном курсе известные искусствоведы, кураторы и художники дают простые ответы на популярные вопросы и возражения зрителей, соприкасающихся с современным искусством, объясняют, как появилось современное искусство, почему оно радикально меняет свою форму и зачем его нужно смотреть.

Зачем человек создает художественные произведения, как менялись общественная роль и функции искусства на протяжении истории человечества, и что мы можем считать «настоящим», когда речь идет об искусстве? — На эти вопросы в лекции «Зачем нужно искусство» ответит Дмитрий Гутов — известный художник, теоретик искусства и критик. Он участвовал в более, чем 30 персональных и 150 коллективных выставках по всему миру, а его работы выставлялись в Лувре, Третьяковской галерее, Русском музее.

Об эволюции форм искусства и роли художника расскажет Антонио Джеуза — независимый куратор, критик, лектор и преподаватель, один из ведущих экспертов в области искусства новых технологий в России. Итальянец по происхождению, Антонио Джеуза уже более 20 лет живет и работает в России и является признанным исследователем регионального российского современного искусства.

О фигуре художника в прошлом и настоящем в лекции «Я тоже так могу!» расскажет Алексей Бойко — кандидат искусствоведения, преподаватель, доцент кафедры дизайна СПБГУ и лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

Зрители узнают, почему любое произведение искусства важно рассматривать во взаимосвязи с историческим контекстом его создания и взглядами автора, как рождаются идеи современных произведений и как в них проявляются связи с памятью и культурой прошлого.

Исследовательница перформанса Дарья Демехина при участии художницы Ольги Кройтор раскроют сложную тему перфоманса: как устроены перформанс и спектакль, есть ли между ними разница, где пролегает граница между искусством перформанса и другой исполнительской деятельностью: театром, цирком, танцем и музыкой.

Об искусстве в городском контексте расскажет известный искусствовед, куратор соучредитель Фонда культурных инициатив Sparta Лиза Савина. Актуальность паблик-арта, охватывающего стрит-арт, скульптуру, архитектуру и другие художественные формы, набирает обороты. Это связано не только с расширением художественных рынков, но и с развитием урбанистических практик.

Зачем нужен паблик-арт городу и горожанам, как он работает с городским контекстом и меняет территории Лиза Савина расскажет в своей лекции «Это чему памятник?».

Нейронные сети, искусственный интеллект, синтетическая биология становятся основой для создания произведений искусства. Заглянуть в будущее Art&Science подписчики Okko смогут вместе с Дмитрием Булатовым – художником, теоретиком искусства, организатором и куратором более 20 международных проектов и выставок, автором книг и антологий по искусству.

Лекции курса эксклюзивно доступны подписчикам мультимедийного сервиса Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.