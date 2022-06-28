Кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле

Популярный кинофорум после двух пандемийных лет возвращается в Ярославль. Самый кинематографичный город России будет принимать 2–4 июля участников XVII Международного фестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

Проект поддерживают Госкорпорация «Ростех», Правительство Ярославской области и Мэрия Ярославля.

Александр Ковтунец и гости кинофестиваля «В кругу семьи»

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Торжественная церемония открытия кинофорума состоится 2 июля в концертно-зрелищном центре «Миллениум». По красной дорожке пройдут режиссеры, продюсеры, звёзды театра и кино, среди них Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Мария Миронова, Гоша Куценко, Виктория и Антон Макарские, Артём Ткаченко, Владимир Сычёв, Роман Курцын. Приедут верные друзья фестиваля Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Примут участие и молодые талантливые артисты: Владимир Яглыч, Маргарита Аброськина, Полина Максимова, Олег Гаас, Олег Чугунов, Андрей Свиридов, Алексей Дмитриев и др. Приглашены в Ярославль также государственные и общественные деятели, представители духовенства, а ещё блогеры-миллионники.

На открытии праздника кино представят членов международного жюри и конкурсные фильмы, созданные в России, Израиле, Иране, Китае, Турции. Эти кинокартины разных жанров (приключения, комедии, мелодрамы) посвящены в основном таким темам: важная роль семьи, воспитание детей, взаимопонимание поколений.

В тот же вечер состоится награждение II Национальной премии позитивного контента «Быть» в блогосфере. Призы получат блогеры, которые занимались решением социальных проблем.

Важным событием станет премьера полнометражного фильма «Быть» режиссёра Александра Ковтунца, президента фестиваля «В кругу семьи». Другие киноновинки покажут 2–4 июля в кинотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура». Ярославцы смогут бесплатно посмотреть кино!

Конкурсные фильмы оценят члены международного жюри: Камиар Мохсенин – глава по международным связям кинофестиваля «Фаджр» (Иран); Йован Маркович – сценарист, продюсер, заслуженный артист Сербии; Владимир Грамматиков – артист, режиссёр, сценарист; Евгений Привин – кинооператор; Константин Ёлкин – глава компании Russian World Vision.

Жюри объявит о своих решениях в финале фестиваля, в том числе об итогах нового конкурса веб-сериалов. На него представлены сериалы, вышедшие на платформах в течение 2021 года.

В рамках кинофорума покажут спектакль московской студии «Кино-Театръ», проведут творческие встречи с актёрами театра и кино в городах и посёлках Ярославской области.

2–3 июля будут организованы также деловые мероприятия общенациональной программы «В кругу семьи». 3 июля в КЗЦ «Миллениум» пройдёт пленарное заседание на тему «Образ будущего России» (воспитание, образование длиною в жизнь, осознанность как образ жизни). Позже будет сессия «Формирование позитивного имиджа России».

Запланированы интересные лекции и обсуждения, увлекательные тренинги и мастер-классы (для родителей – игра «Детский вопрос», для семейных пар – игра «Денежные отношения между супругами» и квест «Семейные традиции»).

Реализовать общенациональную программу «В кругу семьи» помогают АО «Вертолёты России» и «Новикомбанк».

Жители всех регионов и стран смогут посмотреть основные события онлайн в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Подробная информация на сайте: www.vkrugu7i.com

Фото – КФ «В кругу семьи»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.