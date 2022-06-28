Выставка «Сергей Лемешев. Кумир и его время» открывается в Центре Гиляровского

К 120-летию со дня рождения известного лирического тенора XX века в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, открывается выставка «Сергей Лемешев. Кумир и его время».

С. Я. Лемешев в роли Ленского в постановке Оперной студии К.С. Станиславского, 1925. Из книги С. Я. Лемешева «Путь к искусству», издательство «Искусство», 1982 г.

С. Я. Лемешев в роли Герцога в опере Дж. Верди «Риголетто», 1930-е годы

Певец С. Я. Лемешев на встрече со слушателями на заводе «Станколит». Фото С. И. Хенкина, Москва, 1960-е гг. Российский национальный музей музыки

С. Я. Лемешева встречают поклонники на вокзале, 1940-е гг.

С. Я. Лемешев в роли Пети Говоркова в фильме «Музыкальная история», Москва, 1941 г. Музей Москвы

С. Я. Лемешев в роли Фра-Дьяволо в опере Д. Обера «Фра-Дьяволо», Москва, 1950 г. Музей Москвы

Сцена из оперы Д. Обера «Фра-Дьяволо», где С. Я. Лемешев выступает в роли маркиза Москва, 29 марта 1955 г. Музей Москвы

С. Я. Лемешев и В. Н Кудрявцева у Большого зала Ленинградской филармонии Ленинград, 1953-1954 гг. Музей Москвы

С. Я. Лемешев в роли Берендея в опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Дебют в Большом театре, 1930-е годы Из книги С. Я. Лемешева «Путь к искусств», издательство «Искусство», 1982

Сергей Лемешев родился в крестьянской семье в 1902 году, и если бы не революционные потрясения, то он вряд ли бы стал артистом. В искусство Лемешев пришел после Октябрьской революции, когда стремительно меняющаяся жизнь страны открывала новые возможности выходцам из беднейших социальных классов.

Славу Лемешеву принесла партия Владимира Ленского в опере «Евгений Онегин». Больше 30 лет он был солистом Большого театра, а 13 ноября 1965 года спел партию Ленского в пятисотый раз. Имя этого певца в советское время было известно практически каждому: целая армия поклонниц повсюду следовала за своим кумиром. Неслучайно именно Лемешева считают одним из первых артистов с собственным фан-клубом. «Лемешистки» до сих пор собираются у дома певца на Тверской улице в день его рождения.

Выставка в Центре Гиляровского расскажет, в чем секрет лемешевского успеха: чего в нем было больше — таланта, трудолюбия или везения? В экспозиции впервые будут представлены предметы из личной коллекции певца и его жены Веры Кудрявцевой — любимые вещи, книги, подарки поклонниц.

Выставка работает с 9 июля по 21 августа 2022 года.

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