Федерация креативных индустрий проведёт онлайн-форум региональных креативных индустрий

Онлайн-форум пройдёт 30 июня по инициативе Федерации креативных индустрий на базе профильной Telegram-площадки «Красная кнопка ФКИ». В форуме примут участие руководители региональных фондов и проектных офисов, занимающихся развитием креативных индустрий в субъектах Российской Федерации. Цель встречи – поделиться проблемами и планами, нащупать новые возможности и обсудить подходы к развитию в условиях экономической неопределённости.

В сентябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал Концепцию развития творческих индустрий до 2030 года, в которой было закреплено стратегическое значение креативной экономики для России. Несмотря на международные санкции и экономические сложности, с которыми Россия столкнулась уже через несколько месяцев – в феврале 2022 года, и государство, и само креативное сообщество ищут возможности для развития отрасли. По инициативе Федерации креативных индустрий руководители региональных фондов развития, проектных офисов и инфраструктурных организаций встретятся, чтобы обсудить текущее положение дел и найти подходы к стимулированию креативного бизнеса на местах.

На онлайн-форуме выступят генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Афанасий Саввин (Якутск), директор фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна Ившина (Ульяновск), директор Центра развития креативных индустрий Екатерина Удалова (Пенза), директор АНО «Академия социальных событий» Иван Чайкин (Владивосток), старший эксперт офиса «Креативные индустрии и туризм» Жанна Горелова (Томск), начальник отдела «Центр креативных индустрий» Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области Валерия Гусейнова (Калининград), председатель комитета по развитию креативных индустрий Торгово-Промышленной палаты Ростовской области Оксана Коростиева (Ростов-на-Дону), генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев (Тюмень), сооснователь сообщества «Креативная Сибирь» и руководитель межрегионального проектного офиса «Креативная экономика и развитие территорий» Полина Романова (Иркутск), руководитель проекта ОНФ «Россия здесь» Любовь Солдаткина (Дзержинск), директор АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» Александр Черников (Красноярск), председатель Высокогорного креативного кластера Динислам Байчоров (Карачаевск).

Кроме представителей регионов, в форуме примут участие руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра Лариса Магкаева, руководитель департамента взаимодействия с органами государственной власти и индустриями АНО «Институт развития интернета» Евгения Данильченко и советник генерального директора НИИ экономики России и стран ННГ при РОТОБО, приглашённый профессор факультета делового администрирования Университета Мэйдзи (Токио) Юлия Стоногина.

«Хочу напомнить, в какой ситуации возникли креативные индустрии как явление. Это был ответ на кризис промышленного производства в Англии. Креативные индустрии – это феникс, возникший из пепла предыдущих экономических моделей, – говорит генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов. – В России официальное признание и дальнейший рост сектора случился в пандемию, в период серьезнейшего вызова для экономики. Мы видим, что развитие креативных индустрий в текущих условиях – это значительный блок антикризисного плана развития экономики в целом. От деятельности и активной позиции каждого актора креативных индустрий сегодня многое зависит. Нужно как можно чаще сейчас собираться профессиональными группами, смотреть по сторонам, фиксировать контекст, осознавать происходящее, вырабатывать план действий».

Онлайн-форум с представителями регионов пройдёт в преддверии третьей Российской креативной недели, а его итоги станут частью её повестки. Российская креативная неделя – главное национальное событие в области креативных индустрий. В этом году мероприятие пройдёт с 7 по 10 июля в Парке Горького.

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