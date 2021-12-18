MELISA выпустила новый авторский трек «Плохо думал»

– «Плохо думал» — это история о любви подростков, которая станет близкой даже многим взрослым. Чувства — это прекрасно, но след, который они могут оставить, очень часто ранит. В своей новой песне MELISA говорит о том, что нет смысла ломать себя из-за других. Нужно ценить и уважать людей, но нельзя позволять им обесценивать тебя. Если кто-то думает, что ты слабый или тебя легко сбить с пути, то плохо они думают! Пускай сначала в себе разберутся, — делится MELISA.

Это второй трек молодой артистки, которая в свои 17 лет не представляет жизнь без музыки. Ее тексты отражают ее внутреннее состояние, в них она рассказывает свою историю. Довольно юная певица по-взрослому смотрит на мир вокруг, но в отличие от многих взрослых продолжает верить в чистоту и искренность окружающих.

Ранее MELISA принимала участие во многих музыкальных проектах, выступала на больших площадках телепроекта «Голос» на Первом канале. Участие в конкурсах приносило опыт и призовые места, но девушка никогда не выигрывала, слыша слова судей: «Ты не подходишь под формат». Спустя время, она решила, что у неё есть свой формат, под который не подходят другие, и она будет развиваться в своём направлении.

Новые чувства приводят к новым песням, которые MELISA мечтает исполнять на своих концертах. Душа, правда, опыт, свое мнение, голос — все это объединилось в творчество. Ее творчество.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

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