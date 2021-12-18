Рождественская музыка от Перотина до Мессиана в Кафедральном соборе Петра и Павла

19 декабря 2021 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла продолжится VIII Международный Рождественский фестиваль «Адвент». В вечере примут участие Ансамбль «Хронос» во главе с художественным руководителем Евгением Скуратом, Анастасия Бондарева (вокал), Алиса Тен (вокал), Людмила Фраенова (вокал и барочная скрипка), Тарас Ясенков (вокал), Артём Волков (вокал) и Василий Коростелёв (вокал, перкуссия, армянский дудук).

Большое Рождественское действо в пяти частях – так можно назвать новую программу ансамбля «Хронос». Это уникальный коллектив, благодаря которому оживает музыка из старинных рукописей, а Запад и Восток становятся ближе.

В преддверии западноевропейского Рождества у слушателей будет редкая возможность в одном концерте услышать и рождественскую музыку средневековой Европы, и древнейшие византийские стихиры, и европейскую музыку Возрождения и Барокко, и русские духовные песнопения допетровских времен, и несколько шедевров ХХ века.

Начало в 19:00.

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