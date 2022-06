Фильм об актрисе Джейн Биркин впервые представят в кинотеатре «Художественный»

В кинотеатре «Художественный» пройдет зрительская премьера фильма «Джейн глазами Шарлотты» – документальной поэмы Шарлотты Генсбур о своей матери Джейн Биркин.

4 июля в кинотеатре «Художественный» пройдет зрительская премьера документального фильма «Джейн глазами Шарлотты». Это медитативный и тонкий взгляд Шарлотты Генсбур на свою маму — икону стиля, актрису и певицу, музу Сержа Генсбура — Джейн Биркин. Премьера режиссерского дебюта Шарлотты Генсбур («Нимфоманка», «Меланхолия», «Наука сна») прошла на Каннском кинофестивале в 2021 году. В российский прокат фильм выйдет 7 июля, картину представляет творческое объединение Arthouse. В конце июля фильм будет эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink.

«Я задумала посмотреть на тебя так, как никогда не смотрела и не осмеливалась посмотреть», — говорит Шарлотта Генсбур своей маме Джейн Биркин в начале картины. Шарлотта и Джейн посещают знаковые для их семьи места и обсуждают материнство, воспитание детей, принятие старения, отношения с Сержем Генсбуром, одиночество, скоротечность времени. «Находиться перед тобой с камерой это лишь предлог, чтобы смотреть на тебя», –– Шарлотта трепетно изучает маму, ее чувства и рефлексирует о сепарации –– будучи юной девушкой, ей хотелось скорее стать самостоятельной, но сейчас ей интереснее всего понять Джейн: «Я бы хотела быть похожей на тебя». Шарлотта пытается вновь нащупать, принять и осознать ту связь с матерью, от которой каждый из нас так стремится избавиться, но которая, в любом случае, остаётся с нами на всю жизнь.

Шарлотта проводит какое-то время в загородном доме своей матери. Проносящиеся кадры со старыми фотографиями в рамках, на которых изображена Шарлотта с новорожденными детьми, или молодая Джейн Биркин, сразу поднимают вопрос времени и памяти. Беседуя с глазу на глаз, Джейн и Шарлотта выясняют разницу в их понимании женственности, в ощущении собственного тела, сравнивают то, как мыслили в одинаковом возрасте. Вместе они приезжают в Нью-Йорк, где проводят совместный симфонический концерт, в преддверии которого рассуждают о том, как чувствуют себя на сцене и перед камерой. Мама и дочка посещают музей, посвящённый Сержу Генсбуру — отцу Шарлотты. Шарлотта также просит Джейн подробнее рассказать об отношениях с Джоном Барри и Жаком Дуайоном. Постепенно Джейн и Шарлотта приходят к теме Кейт Барри – сестре Шарлотты, которой не стало в 2013 году. Вместе проживая трагедию, Шарлотта и Джейн сближаются. Несмотря на пережитую боль и проблемы со здоровьем, Джейн излучает оптимизм и веру в жизнь, которыми так восхищается Шарлотта.

Шарлотта Генсбур — британо-французская актриса и певица, фильм «Джейн глазами Шарлотты» –– ее режиссёрский дебют. Карьеру в кино Шарлотта начала ещё в тринадцать лет, сыграв эпизодическую роль в фильме «Слова и музыка». За год до этого вместе с отцом Сержем Генсбуром записала сингл Lemon Incest, после чего вышел полноценный альбом Charlotte for Ever. Шарлотта –– муза режиссера Ларса фон Триера, сыграла в его картинах «Нимфоманка» (обе части), «Меланхолия», «Антихрист». За последний получила премию за лучшую женскую роль в Каннах в 2009 году. Шарлотта также развивает свой инди-поп проект Charlotte Gainsbourg. С 1990-х годов состоит в незарегистрированном браке с актёром и режиссёром Иваном Атталем. Летом 2022 года творческое объединение Arthouse выпускает фильм Атталя The Accusation («Дела человеческие»), в котором Генсбур сыграла одну из главных ролей.

Джейн Биркин — англо-французская актриса и певица. Родилась в семье актрисы Джуди Кэмпбелл и лейтенанта-командира королевского военно-морского флота Дэвида Биркина.

Впервые появилась на сцене в 1965 году в фильме «Сноровка… И как её приобрести». Первая главная роль –– фильм «Слоган» (1969), на съемках которого Джейн познакомилась с Сержем Генсбуром. Сингл «Je t'aime… moi non plus», записанный с Генсбуром, находился в топах чартов. Была номинирована на премию «Сезар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме Сержа Генсбура «Я люблю тебя… Я тебя тоже нет». Джейн Биркин и Серж Генсбур никогда не были женаты, несмотря на длительные отношения. Имеет по одному ребёнку от трёх мужчин: Сержа Генсбура, Джона Барри и Жака Дуайона. Биркин сотрудничала с Amnesty International по вопросам благосостояния мигрантов и эпидемии СПИДа.

В 1987 году Аньес Варда выпустила фильм «Джейн Б. глазами Аньес В.». Шарлотта Генсбур так комментирует схожесть замысла картин: «Несмотря на название фильма, которое является данью уважения, моя мама говорила, что на самом деле этот фильм – не её портрет, а портрет разных персонажей, которых любила Аньес».

