Кинотеатр «Художественный» проведёт серию показов новых фильмов на французском языке

С 27 марта по 2 апреля в «Художественном» пройдет серия показов новых фильмов на французском языке в рамках «Дней Франкофонии в России». Зрителям будут представлены киноленты разных жанров, раскрывающие искусство современного кинематографа, а также разнообразие культур Франкофонии.

В программе фестиваля: французская драма Эмманюэля Каррера «Между двумя мирами» о социальных проблемах и неравенстве, глазами ощутившей их на своем опыте писательницы, в исполнении Жюльетт Бинош; социальная драма «Обещания» о выборе между совестью, долгом и карьерой с великолепной Изабель Юппер; чувственная и меланхоличная драма «Мир после нас», в которой на примере начинающего писателя с неустроенной жизнью режиссер описывает тяжелое положение целого поколения; франко-бельгийская драма «Мужчины» о судьбе трех друзей, служивших в 60-е годы в Алжире и незаживающих шрамах войны; трогательная драматическая комедия «Последний танец» из Швейцарии о памяти и о том, что иногда возраст открывает новые горизонты; острая социальная драма от обладателя каннской «Золотой пальмы» Лорана Канте «Артюр Рембо» о начинающем успешном писателе, ощутившем на себе «культуру отмены» и маврикийская драма «Беллака» об освободительном движении рабов.

– Кинофестиваль Франкофонии включает в свою программу фильмы последних сезонов из Франции, Швейцарии и Маврикия, участвовавшие в крупнейших мировых фестивалях – Канны, Венеция, Локарно, Берлин. На открытии – фильм знаменитого писателя и режиссера Эммануэля Каррера «Между двумя мирами» с Жюльетт Бинош в крайне неожиданной и, возможно, лучшей за последнее время роли. На закрытии – «Артюр Рембо» обладателя каннской «Золотой пальмы» Лорана Канте, портрет такого интересного социального явления последних лет, как «кэнселлинг». Среди хайлайтов – фильм «Обещания» с Изабель Юппер в роли мэра пригорода Парижа, «Мужчины» с Жераром Депардье в роли ветерана алжирской войны и швейцарская семейная драма «Последний танец» о вдовце, не побоявшемся круто изменить свою жизнь, – рассказывает программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

Дни Франкофонии в России организованы Французским институтом в России (в Москве и Санкт-Петербурге), а также сетью культурно-языковых центров Альянс Франсез, при поддержке посольств Бельгии, Греции, Ливана, Люксембурга, Маврикия, Швейцарии. Кинофестиваль Франкофонии - ключевое событие программы, уже ставшее традиционным и полюбившееся российской публике. Он знакомит зрителей с современным кинематографом франкоязычных стран.

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