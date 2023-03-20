На ВДНХ пройдет 10-й Московский международный салон образования ММСО. EXPO-2023

23 и 24 марта в павильоне № 57 компании и специалисты в области педагогики представят гостям ВДНХ новые идеи и сервисы в области образования. Экспозиция ММСО. EXPO-2023 объединит самые передовые решения как для учреждений образования, так и для педагогов, учащихся и их родителей.

В этом году ММСО. ЕХРO-2023 состоится 10-й раз и пройдет в гибридном формате. Участниками салона станут более 200 ведущих образовательных организаций всех уровней. Они продемонстрируют и обсудят ключевые тренды, идеи, практики и актуальные решения. В обсуждениях примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, представители экспертных сообществ, лидеры рынка образовательных продуктов, товаров и технологий, педагоги и управленцы системы образования.

В экспозиции представят современные подходы к обучению и воспитанию. На выставке можно будет увидеть учебное оборудование и средства обучения. Отдельное пространство «ММСО.Карьера: твой выбор» станет центром притяжения флагманских российских практик в сфере профориентации школьников. Участники смогут пройти весь путь выбора профессии: от тестирования, консультаций и лекций психологов до практикоориентированных программ работодателей и мастер-классов по надпрофессиональным компетенциям.

Одним из главных событий ММСО. EXPO-2023 станет форум «Глокализация — новая реальность». Деловая программа форума включает мастер-классы, презентации, дискуссии и лекции. Участниками форума станут учителя, представители бизнеса, а также управленцы в сфере образования. Вместе они обсудят успешные решения, насущные вопросы и последние тенденции. Отдельное внимание будет уделено региональной практике.

Площадка Московского международного салона образования ММСО. EXPO-2023 будет открыта 23 и 24 марта с 10:00 до 18:00.

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