Китай ждет новые российские мультфильмы, фантастику и драмы

​​В середине июня в рамках Шанхайского международного кинофестиваля прошел кинорынок SIFF Market, где РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовало стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide. Восемнадцать российских компаний представили международным покупателям контента 75 проектов: художественные, документальные и анимационные фильмы и сериалы.

В числе значимых результатов рынка – соглашение о кинотеатральном релизе полнометражного анимационного фильма «Снежная Королева. Разморозка» на территории Китая в октябре 2023 года; сделка с China Mobile по фантастическому фильму «Обратимая реальность». Ряд закупщиков рассматривает к приобретению новую драму «Снегирь», триллер «Кентавр», новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», фильмы «Земля Эльзы» и «Мы из будущего», исторические сериалы «Безсоновъ» и «Хождение по мукам», экшн-боевики «Мажор», «Мажор в Сочи», фильм «Хитровка. Знак четырех» и другие проекты.

Переговоры о совместном производстве с международными партнерами активно вели российские анимационные компании: так, к примеру, обсуждалась копродукция по анимационной франшизе «Финник».

Кинокомпания СТВ представила на кинорынке как новые фильмы, так и обширную библиотеку с более ранними релизами. По итогам переговоров фильм-катастрофу «Снегирь» Бориса Хлебникова о драматичных событиях на рыболовецком судне рассматривает ряд закупщиков на территорию материкового Китая. Живой интерес китайских партнеров вызвали также анимационные проекты компании: новые серии «Лунтика», полнометражный мультфильм на основе этого сериала (находится в производстве), новые серии «Барбоскиных», анимационные проекты из цикла о приключениях «Трёх богатырей». Ведутся переговоры по копродукции новых проектов и дистрибуции сериала «Барбоскины».

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» финализирует сделку с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний мира China Mobile по фильму «Обратимая реальность». Фантастический триллер рассказывает о виртуальной игре, угрожающей жизни. Ранее в 2022 году фильм был продан на территорию Индию и ОАЭ. Также компания представила на рынке ряд сериалов, включая новинку «РэмбО» про работу экспериментального кинологического отряда. Представители «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» отметили большой интерес к контенту военной тематики, в частности, к сериалу СТС «Последний бой», «Туман», сериалу РЕН ТВ «Сержант».

Китайская крупная VOD платформа Wing Sight проявила интерес к покупке фильмов Продюсерской компании «Среда» – «Мажор» и «Мажор в Сочи», и драмы «Скажи ей». «Среда» также ведет переговоры с крупным китайским сервисом Huawei о размещении на их площадке фильмов и топовых сериалов компании. Кроме того, в рамках переговоров на SIFF Market удалось заинтересовать нескольких кино- и телеагентов представлять фильмы и сериалы компании на территорию Китая.

Холдинг ВГТРК отметил интерес китайских покупателей контента к полнометражным фильмам из обширной библиотеки каталога. Рассматриваются к приобретению драмы «Земля Эльзы», «Два билета домой», «Иван сын Амира», военная драма «Мы из будущего» и комедия «Русская игра», снятая по мотивам комедии Николая Гоголя «Игроки». Также китайские партнеры проявили заинтересованность в мини-сериалах (4, 8 эпизодов) в жанре экшн для размещения на цифровых платформах.

Ряд китайских компаний проявили серьёзный интерес к историческим сериалам телекомпании НТВ, в частности, к проектам «Хождение по мукам», «Дина и Доберман» и «Безсоновъ». Исторический детектив «Безсоновъ» в 2021 году был успешно продан на территорию Японии. Внимание потенциальных партнеров также привлекли мелодрама «Скорая помощь» и детектив «Пять минут тишины». Китайских коллег интересовали и ТВ-шоу для адаптации на территории Китая.

Концерн «Мосфильм» отметил востребованность среди китайских байеров нового фильма – исторического детектива «Хитровка. Знак четырех». Также зарубежных представителей заинтересовала классика из коллекции концерна, в первую очередь, военные драмы. По словам представителей «Мосфильма», есть конкретные предложения от китайской стороны, сейчас они находятся в работе.

Новый триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым, представленный в Китае ГК «Планета Информ», также вызвал интерес участников SIFF Market. Фильм, который выйдет в российский прокат в июле, был презентован в рамках шоукейса, организованного РОСКИНО. В компании отметили, что согласование контента в Китае занимает немалое время, поэтому конкретные договоренности могут появиться позднее.

Богатым на переговоры стал рынок и для компании «Марс Медиа Энтертейнмент». На кинорынке популярностью пользовались их новые фильмы «Мастер и Маргарита» и «Пальма-2» (сиквел семейной картины «Пальма»), фантастическая драма «Мира», а также сериальные проекты компании.

Киностудия «Союзмультфильм» отметила интерес к анимационному полнометражному фильму «Чинк: Хвостатый Детектив» со стороны крупных дистрибьюторов на территории материкового Китая и Тайваня; также ведутся переговоры с представителями Индии и Бангладеш. Внимание байеров привлекли и современные сериалы «Ну погоди! Каникулы», «Тайны Медовой Долины». Кроме этого, есть интерес к размещению библиотеки студии на ряде китайских цифровых платформ и IPTV. В числе зарубежных медиакомпаний, с кем «Союзмультфильм» вел переговоры, – Китай, в том числе Гонконг и Макао, Таиланд, Непал, Бангладеш, Индия, Австралия, Иран.

Для группы компаний «Рики» рынок SIFF стал возможностью лично обсудить с партнерами полнометражные проекты со свободными правами на Китай – франшизу «Смешарики» и «Фиксики против Кработов». Основной целью участия в кинорынке была презентация партнерам полнометражного анимационного фильма «Финник», который с большим успехом прошел в российском прокате, а сейчас выходит в кинотеатрах мира: промежуточные зарубежные сборы составляют $1,3 млн. Этим летом фильм выйдет в Турции и Бразилии. В работе у студии – сериал «Детектив Финник», уже доступный на телеканале СТС и российских платформах, а также второй полнометражный мультфильм. С потенциальными китайскими партнерами, а также партнерами из Ближнего Востока обсуждались не только возможности кинопроката первого фильма «Финник», но и копродукция по франшизе.

В рамках SIFF Market анимационная студия «Воронеж» подписала соглашение о кинотеатральном релизе полнометражного анимационного фильма «Снежная Королева. Разморозка» на территории Китая. Прокат запланирован на октябрь 2023 года. Герои франшизы обрели популярность в Китае, ранее в регионе в кинопрокат выходили все части франшизы о Снежной Королеве, третья часть стала самым кассовым российским анимационным фильмом в регионе, а сериал «Хранители Чудес», спин-офф франшизы, был произведен в копродукции с китайской онлайн-платформой iQIYI и возглавил рейтинг детского контента платформы после его выхода. Также на SIFF Market студия «Воронеж» представила анимационный сериал для подростков «Стальная команда» (Супергерои.РУ), производимый при поддержке ИРИ, и новый полнометражный проект студии для семейной аудитории, который находится в стадии разработки, «Герои Арктики».

Компания «ЯРКО» на рынке SIFF Market представила мультсериалы «Команда МАТЧ», «Дракошия», «Улётная доставка», «Дракоша Тоша», «Тикабо». Наибольший интерес, по словам представителей «ЯРКО», вызвали 3D проекты и анимация для детей дошкольного возраста.

Также в рынке приняли участие компании «Централ Партнершип», KION, ИВИ, «Плюс Студия», Bubble Studios, «АА Студио».

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