Вышел постер и трейлер новой народной комедии «За Палыча!» – пронзительной и веселой истории о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома.

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию – в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча!

В главной роли Палыча – Сергей Шакуров. Также в фильме режиссера Андрея Богатырева снимались Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков, Михаил Горевой, Алексей Шевченков и другие.

Продюсерами «За Палыча!» выступили Алексей Чадов, Максим Боев, Владимир Горячев, Ясмина Бен Аммар. За производство фильма отвечает кинокомпания «Викинг-СТ» при участии телеканала «Россия».

Сергей Шакуров, исполнитель главной роли:

«Мой персонаж Палыч – боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки. И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России. Так что комедией я бы наш фильм не назвал, так как он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом у нас получился довольно легкий фильм».

Евгений Зарубин, исполнитель главной роли:

«Бывает такой момент, когда сходится все и вся. И с этой картиной случилось именно так: у меня было полное понимание этого персонажа, его эмоций в той или иной ситуации, его отношения к предложенным ему обстоятельствам. И я безумно счастлив, что мое видение сошлось с видением режиссера и продюсеров».

Андрей Богатырев, режиссер:

Дом, который защищает главный герой нашей картины Палыч, это в каком-то смысле образ нашей страны, родной и близкий сердцу. И защищает Палыч, по сути, старые ценности, которые мы все так любим и к которым сами стремимся… А актерский состав какой у нас подобрался? Фантастический! Я был счастлив поработать со всеми артистами. Один Каюмыч чего стоит! То, как он работает – с куражом, с азартом, существуя здесь и сейчас – это просто мощь! Сергей Шакуров в кадре не играет, а живет! Это невероятно».

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