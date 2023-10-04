В Национальной библиотеке г. Бааклин состоялась торжественная церемония открытия бронзового панно с изображением основоположников космонавтики К.Э. Циолковского, С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина.

В мероприятии приняли участие:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Ливанской Республике Рудаков Александр Николаевич;

Депутат Государственного парламента Ливанской Республики, Председатель парламентского комитета по здравоохранению, член Прогрессивно - Социалистической партии Ливана Билал Абдалла;

Руководитель представительства Россотрудничества в Ливанской Республике Сорокин Александр Анатольевич;

Директор Национальной библиотеки г. Бааклин Гази Сааб;

Представитель министра культуры Ливана, Мэр г. Дардорит Антуан Саеди.

Панно авторства скульптора Алексея Леонова было передано в дар народу Ливана Международным благотворительным общественным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при активном содействии Российского центра науки и культуры в г. Бейрут.

Фонд «Диалог Культур – Единый Мир» реализует проект установки памятников и бюстов первому космонавту Земли Юрию Гагарину по всему миру, за все время реализации проекта скульптурные композиции были установлены в более чем в 70 странах. В 2022 году проект был расширен, создано уникальное панно с изображением К.Э. Циолковского, С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина. Церемония открытия первого панно прошла 20 августа 2023 года на территории Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, первого в мире музея космической тематики, созданного при непосредственном участии С. П. Королёва и Ю. А. Гагарина.

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