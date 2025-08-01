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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Клаудио Мехмети. Увидеть невозможное

editor
By editor
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Фотохудожник Клаудио Мехмети. Предоставлено пресс-службой музея Эрарта

Мехмети и предлагает зрителям отправиться в путешествие сквозь стихию, укрощенную искусственным интеллектом.

Фотографии великих памятников прошлого, перенесенных из привычных мест в объятия природы Во времена, когда технологии меняют представления о мире, становится все сложнее вообразить что-то невозможное. В поэтической традиции фантазию, а вместе с ней и вдохновение, часто отождествляли с полетом на Пегасе — с возможностью оторваться от земли и изменить точку зрения на привычный ландшафт. Пегас, которого оседлал Клаудио Мехмети, подарил художнику способность молниеносно перемещать в пространстве великие памятники прошлого. И не просто перемещать, но и в мгновение ока преображать их, подобно художнику Христо Явашеву, которому потребовалось два десятилетия для того, чтобы задрапировать Рейхстаг серебристой тканью.

Выставка «Увидеть невозможное», организованная в сотрудничестве с галереей 365 ART, проводит зрителя сквозь стихии — воду, землю, воздух и огонь, — укрощенные искусственным интеллектом. В фантазиях Клаудио Мехмети объекты культуры органично покоятся в объятиях природы.

Античный храм, как в анимационном фильме, парит в облаках, а готическим соборам не страшен огонь: в отблесках пламени их замысловатый скульптурный декор выглядит еще эффектнее. Все эти работы укладываются в фантастическую традицию «бумажной архитектуры» — своего рода полигона, экспериментальной лаборатории архитекторов. Но здесь стоит оговориться. Перенося свои самые смелые архитектурные фантазии на бумагу, мастера прошлого сохранили для нас проекты мегаломанских строений или дерзкие идеи, реализовать которые в свое время было невозможно. «Бумажная архитектура» — это всегда такие проекты, которые в какой-то момент, с течением времени и развитием технологий, вполне могут и состояться: она готовит нас к будущему.

Архитектурные фантазии Мехмети же, как правило, обращаются к уже существующим объектам, которые важно сохранить и «перепридумать» в условиях таяния ледников, ядерных катастроф или чего похуже. Это тоже своего рода проектирование — но будем надеяться, что все же невозможного.

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